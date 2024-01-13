شكرا لقرائتكم خبر بث رقمي للدروس والمحاضرات من المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هيأت البث الرقمي للدروس والمحاضرات والدورات العلمية من المسجد الحرام للزوار وطلبة العلم في أنحاء العالم.

وتعمل الهيئة على استثمار جميع وسائل الإعلام في البث والنشر لتصل إلى أكبر فئة مستهدفة من طلاب العلم والباحثين وعموم المسلمين في مختلف أنحاء العالم، ولإيصال الرسالة العلمية بالمسجد الحرام لأكبر شريحة من المستفيدين.

ويتم تسجيل الدروس وتوثيقها على نسخ الكترونية رقمية ومن ثم حفظها على أقراص مدمجة أو أجهزة (يو إس بي) وغيرها من وسائل حفظ المعلومات الالكترونية الحديثة وترفع عبر منصة منارة الحرمين، ومنصة يوتيوب الخاصة بالإدارة (https://youtube.com/twjehDM)

من جهة أخرى أدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس الأول صلاة الجمعة في المسجد الحرام وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة.

وعبر الضيوف عن جزيل شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على استضافتهم ضمن هذا البرنامج، لأداء مناسك العمرة وقضاء عدة أيام في طيبة الطيبة، منوهين بما قدم لهم من خدمات مميزة في مكة المكرمة بعد أداء مناسك العمرة وزيارة المشاعر المقدسة وعدد من البرامج المتنوعة.

يذكر أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن البرنامج يمثلون الدفعة الــ15 وتضم هذه الدفعة من الضيوف 250 معتمرا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من 14 دولة من شرق آسيا، هي: ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايوان، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا الجنوبية، كمبوديا، منغوليا.

عملية البث الرقمي: