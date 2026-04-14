رئيس الوزراء مستذكرا جريمة الانفال: يعيش العراقيون اليوم بكرامة وبنظام ديمقراطي

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تدوينة على منصة (X) تابعتها الخليج 365، "‏بحزن بالغ، واستذكار مؤلم، تمرّ علينا الذكرى الـ 38 للجرائم العنصرية التي ارتكبها النظام الدكتاتوري المُباد وعصاباته الإجرامية ضد أبناء شعبنا الكردي في"حملات الأنفال" الوحشية".

واضاف "ففي مثل هذه الأيام قبل أكثر من ثلاثة عقود، كان أهلنا الكرد الآمنون في المدن والقرى والقصبات يتعرضون لأبشع أنواع القتل والتنكيل الخارج عن كلٓ القيم والعادات والقوانين"، مستنكرا "تلك الحملات الإجرامية بحق أبناء شعبنا الكردي".

واكد "نعتزّ اليوم بوحدة بلدنا، وتآخي مكوناته وقومياته، في ظلّ نظام ديمقراطي دستوري تعددي، يرفل فيه جميع العراقيين بالكرامة، ويعيشون فيه أحراراً بلا تمييز أو استهداف أو تفرقة".