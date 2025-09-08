منصة "Uniswap" تستعيد مكانتها بين منصات التداول اللامركزية وتراجع منصة "PancakeSwap"

بعد فترة من التقلب في سوق المنصات اللامركزية، استعادت منصة “Uniswap” موقعها الريادي خلال أغسطس 2025، مسجلة حجم تداول بلغ 111.8 مليار دولار، بزيادة شهرية قدرها 28.3%.

وهي المرة الثانية هذا العام التي تتجاوز فيها المنصة حاجز 100 مليار دولار، ما يعكس انتعاش واضح مقارنة بأدنى مستوياتها في يونيو حين تراجعت حصتها السوقية إلى 19.4% لصالح “PancakeSwap”.

تراجع أداء “PancakeSwap” في أغسطس بعد ذروة نشاط شهدها في يونيو بدعم من إطلاق “Binance Alpha 2.0” وبرنامج المكافآت، حيث انخفض حجم تداولها إلى 92 مليار دولار بتراجع حاد بلغ 44.7% عن يوليو، ما أدى إلى انخفاض حصتها السوقية إلى 29.5%.

هذا التراجع منح “Uniswap” الفرصة لاستعادة الصدارة في سوق المنصات اللامركزية DEX.

احتفظت “Aerodrome” بالمركز الثالث بحصة سوقية بلغت 7.4%، مع حجم تداول بلغ نحو 23 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 28% على أساس شهري.

بينما شكلت منصات التداول العشر المتبقية مجتمعة 27.3% من السوق.

من جهة أخرى، تبرز “Hyperliquid” كلاعب صاعد في القطاع، إذ ارتفع حجم تداولها بنسبة 129.3% خلال أغسطس ليبلغ 21.4 مليار دولار، رافعة حصتها السوقية إلى 6.9% ومتجاوزة بذلك عدة منصات قائمة على سولانا.

ورغم أنها لا تزال بعيدة عن “Uniswap” و”PancakeSwap” من حيث الحجم، إلا أن وتيرة نموها تعكس تصاعد حدة المنافسة في القطاع.

