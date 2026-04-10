هونغ كونغ تمنح أول ترخيص للعملات المستقرة لبنوك كبرى: التفاصيل

في خطوة تُعد الأولى من نوعها، منحت هونغ كونغ أول تراخيص لإصدار العملات المستقرة لكل من بنك “HSBC” وتحالف تقوده “Standard Chartered”، في إطار سعيها لتعزيز موقعها في قطاع العملات الرقمية.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لهيئة النقد في هونغ كونغ أن اختيار هذه الجهات جاء نظرًا لخبرتها في القطاع المالي التقليدي وإدارة المخاطر، وهو ما يتماشى مع هدف العملات المستقرة في الربط بين النظام المالي التقليدي والرقمي.

وتتيح هذه التراخيص إصدار عملات مستقرة مرتبطة بالدولار الهونغ كونغي، إضافة إلى استخدامها في عمليات الدفع عبر الحدود.

ومن المتوقع أن تبدأ الجهات المرخصة إطلاق خدماتها خلال الأشهر المقبلة بعد استكمال الاستعدادات اللازمة.

اقرأ أيضا:

انهيار مفاجئ لعملات رقمية بديلة بعد قرار شطبها من منصة بينانس: تعرف على هذه العملات

سعر البيتكوين يفشل في اختبار مستوى 73 ألف دولار واشتداد المنافسة بين XRP وBNB على المركز الرابع

