عقود بينانس الآجلة تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق في 2025: التفاصيل

سجلت منصة بينانس رقم قياسي جديد في أغسطس 2025، حيث بلغ حجم تداول العقود الآجلة على منصتها 2.626 تريليون دولار، متجاوزا الرقم المسجل في يوليو عند 2.552 تريليون دولار.

هذا الأداء يعكس عودة قوية للزخم في سوق المشتقات، مدفوعا بارتفاع نشاط المتداولين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

بحسب “CryptoQuant“، ارتبط هذا النمو بتقلبات حادة في أسعار البيتكوين، التي شهدت ارتفاع سريع تبعته تصحيحات، ما وفّر بيئة مثالية للمضاربين قصيري الأجل.

كما ساهمت عودة المستثمرين المؤسسات، بما في ذلك صناديق التحوط، في تعزيز السيولة، حيث بدأت هذه الجهات باتخاذ مراكز طويلة وقصيرة تماشيا مع استقرار زخم صناديق الاستثمار المتداولة.

تزامن ارتفاع حجم التداول مع زيادة ملحوظة في الفائدة المفتوحة، ما يشير إلى تراكم مراكز جديدة بدلا من مجرد تصفيات، في ظل تباطؤ النشاط على منصات التداول الفوري.

ويعكس كل ذلك تحوّل تدريجي في سلوك المتداولين، الذين باتوا يفضلون أدوات المشتقات لتحقيق عوائد أسرع في ظل تقلبات السوق.

مع ذلك، تحذر “CryptoQuant” من أن فترات الزخم العالي في أسواق العقود الآجلة غالبا ما تسبق تصحيحات، خاصة إذا لم تكن مدعومة بتدفقات نقدية قوية من الأسواق الفورية، وخصوصا من العملات المستقرة واحتياطي المنصات.

الأنظار تتجه الآن نحو اجتماع الفيدرالي منتصف سبتمبر، والذي قد يشكل نقطة تحوّل في حركة السوق، خصوصا إذا تم الإعلان عن تخفيض في أسعار الفائدة.

