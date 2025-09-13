سعر كاردانو يقترب من مستوى 1 دولار بعد الارتفاع بنسبة 13%

واصلت عملة كاردانو (ADA) تسجيل مكاسب يومية منتظمة منذ 7 سبتمبر، حيث وصل ارتفاع السعر إلى مستوى 0.954 دولار صباح اليوم السبت، مقتربة من مستوى 1 دولار للمرة الأولى منذ أشهر.

ويأتي هذا الزخم وسط موجة تفاؤل في الأسواق بعد صدور بيانات تضخم أمريكية عززت التوقعات بخفض مرتقب في أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك السنوي في أغسطس إلى 2.9%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 3.1%، ما دعم شهية المستثمرين للأصول الرقمية عالية المخاطر، بما في ذلك كاردانو.

وفقا للمحلل “علي”، استحوذت الحيتان على أكثر من 20 مليون ADA خلال 24 ساعة فقط، ما يعكس ضغوط شراء قوية ساهمت في دفع السعر للأعلى.

Whales are back! They bought over 20 million Cardano $ADA in the last 24 hours. pic.twitter.com/uwdkOer10c — Ali (@ali_charts) September 12, 2025

في وقت كتابة هذا المقال، يتم تداول ADA عند 0.94 دولار، بزيادة يومية قدرها 7% وأسبوعية تتجاوز 15%.

ومنذ بداية سبتمبر، ارتفع السعر من 0.789 دولار، ما ساهم في صعود كاردانو إلى المركز التاسع بقيمة سوقية تبلغ 33.84 مليار دولار.

تطورات تقنية ومجتمعية:

سجلت كاردانو هذا الأسبوع تقدم مهم على صعيد الحوكمة، عبر تشكيل أول لجنة دستورية منتخبة بالكامل من قِبل المجتمع، في خطوة تعزز مسار اللامركزية والشفافية في اتخاذ القرار داخل النظام.

كما أُصدر تحديث جديد لإضافة “Yoroi” (الإصدار 5.13.0) يشمل تحسينات على واجهة المستخدم.

وعلى مستوى الشبكة، ارتفع إجمالي عدد المعاملات إلى 113.68 مليون، مع استمرار نشاط المطورين كما يتضح من 320 التزام على GitHub.

وتعمل شركة “Input Output” حاليا على التحضير للإصدار المسبق من “Mithril 2537”.

