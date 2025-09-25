الديمقراطي المؤيد للبيتكوين إيان كالدرون يترشح لمنصب حاكم كاليفورنيا

تام شمس - الخميس 25 سبتمبر 2025 04:48 مساءً - أطلق إيان كالدرون، العضو السابق في الجمعية التشريعية لولاية كاليفورنيا وأحد أبرز المدافعين عن البيتكوين، حملته الانتخابية لمنصب حاكم كاليفورنيا في عام 2026، لينضم إلى سباق مزدحم ومحتدم لخلافة الحاكم الحالي غافين نيوسوم.

وأكد كالدرون ترشحه في منشور على منصة X يوم الثلاثاء، مرتكزًا في وعوده الانتخابية على قضايا مثل توفير المساكن والمواد الغذائية والوقود بأسعار معقولة، مع إبراز نفسه كداعِم قوي للبيتكوين (BTC).

وقال: "جيلي يدفع فواتيره عبر هواتفه، ويرسل الأموال لبعضه البعض عبر Venmo، ويدخر في البيتكوين لكن المسؤولين الذين يديرون حكومتنا يحاولون استخدام أفكار الأمس لحل مشاكل اليوم، وهذا لا ينجح."

وفي منشور منفصل على X، وضع كالدرون البيتكوين في صلب رسالته قائلًا: "لطالما كانت كاليفورنيا رائدة في التكنولوجيا. لقد حان الوقت للعودة إلى جذورنا وجعل كاليفورنيا القائد بلا منازع في مجال البيتكوين."

أخذ السياسيون على المستويين الفيدرالي والولائي يتبنون وعودًا بسياسات أكثر ودية تجاه الكريبتو في حملاتهم الانتخابية، وذلك بعدما برزت جماعات الضغط في القطاع كأحد أكبر الممولين خلال انتخابات 2024، حيث أنفقت ملايين الدولارات لدعم حملات ناجحة لدونالد ترامب وعدد من المشرعين.

ودخل كالدرون إلى برلمان كاليفورنيا عام 2012 وهو في السابعة والعشرين من عمره، ليصبح أصغر عضو آنذاك. واستمر حتى عام 2020، حيث قاد مجموعة العمل الخاصة بالبلوكشين ووضع الأساس لخارطة طريق الولاية في هذا المجال.

وتُعد كاليفورنيا أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان، واقتصادها يقدر بـ 4.3 تريليونات دولار. وقد تقدم المشرعون في الولاية مؤخرًا بمشروع قانون يسمح للوكالات الحكومية بقبول المدفوعات بالعملات المشفرة، لكنه لم يحظَ حتى الآن بالدعم نفسه الذي لاقته مقترحات إنشاء احتياطي بيتكوين في ولايات أخرى.

كالدرون يلمّح إلى احتياطي بيتكوين للولاية

خلال بث مباشر على منصة X، قال كالدرون إنه يعتقد أن "كاليفورنيا يجب أن تحتفظ بالبيتكوين ضمن ميزانيتها."

وأضاف: "بمجرد أن أصبح حاكمًا، سأحرص على أن نحتفظ بالبيتكوين في ميزانيتنا العمومية."

كما أشار إلى أنه سيدفع نحو استخدام البيتكوين كوسيلة لتمويل برامج الولاية.

منافسة شرسة في السباق الانتخابي

من المقرر أن تُجرى الانتخابات على منصب حاكم كاليفورنيا في 3 نوفمبر 2026. ويُعد فوز كالدرون مهمة صعبة في ظل تنافس عدة مرشحين أكثر رسوخًا لخلافة نيوسوم، الذي لا يمكنه الترشح مجددًا بعد انتهاء ولايته الثانية.

وقد فُتح السباق فعليًا في أواخر يوليو عندما أكدت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أنها لن تخوض الانتخابات.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن النائبة الديمقراطية السابقة كاتي بورتر هي الأوفر حظًا حاليًا، تليها شريف مقاطعة ريفرسايد تشاد بيانكو (مرشح جمهوري)، ثم المستشار السياسي الجمهوري السابق والمساهم في FOX News ستيف هيلتون.

كالدرون أراد البيتكوين عملة قانونية في كاليفورنيا

وخلال ابتعاده عن السياسة في السنوات الخمس الماضية، عمل كالدرون مع الرئيس التنفيذي لـ Satoshi Action Fund، دينيس بورتر، لتقديم مشروع قانون يستكشف إمكانية اعتماد البيتكوين كعملة قانونية في أوائل عام 2022.

لكن المقترح لم يشهد تقدمًا يُذكر منذ ذلك الحين.