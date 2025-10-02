مسؤول تنفيذي في Bitget: "لا سبب منطقي" لموسم العملات البديلة في هذه الدورة

تام شمس - الخميس 2 أكتوبر 2025 06:34 مساءً - من غير المرجح أن يشهد سوق العملات المشفرة موسمًا للعملات البديلة ترتفع فيه "كل الأصول معًا"، إذ إن معظم المتداولين يركزون حاليًا على اتجاهات ضيقة أو على البيتكوين وحده، وفقًا لما قاله المدير التنفيذي للعمليات في منصة Bitget، إحدى أكبر منصات التداول العالمية.

قال ووجار أوسي زاده في مقابلة مع Cointelegraph خلال مؤتمر Token2049 في سنغافورة يوم الأربعاء:

"لا أعتقد أننا سنشهد موسم عملات بديلة. فكرة أن هناك شيئًا اسمه altseason وأن كل شيء سيرتفع فقط لأنه وقته، لن نراها، وأنا واثق جدًا من ذلك."

وأضاف:

"لا أعتقد أننا سنشهد ذلك الارتفاع الضخم للأسف، لأنه لا يوجد سبب منطقي وراءه. لم تحدث أي تطورات تكنولوجية كبيرة. لم نرَ شيئًا جوهريًا جديدًا من المشاريع. فلماذا سترتفع الأسعار؟ فقط لأن الوقت قد حان؟ هذا غير منطقي."

تاريخيًا، اعتادت العملات البديلة أي كل التوكنات باستثناء البيتكوين (BTC) أن ترتفع مع البيتكوين. ويُستخدم مصطلح موسم العملات البديلة للإشارة إلى الفترة التي تتفوق فيها هذه العملات على البيتكوين بفضل نسب المخاطرة إلى العائد الأكبر لديها.

نهاية "المواسم" مع انفصال البيتكوين

قال أوسي زاده إن سوق الكريبتو "ابتعد بشكل واضح عن فكرة المواسم"، مع دورات أقصر وأكثر تكرارًا، إذ لم يعد السوق يتحرك بالضرورة بالتوازي مع البيتكوين.

"البيتكوين لديه موجته الخاصة؛ تأثيره شبه معدوم على باقي السوق. لقد انفصل البيتكوين ليس فقط عن سوق الأسهم، بل عن العملات البديلة أيضًا."

وأضاف:

"رأينا العديد من المرات التي يكون فيها البيتكوين باللون الأخضر وحده بينما بقية السوق باللون الأحمر. الأموال لم تعد تتدفق من البيتكوين نحو العملات البديلة."

وأشار إلى أن موجات الارتفاع المقبلة في الكريبتو ستتمحور حول السرديات الرائجة، بحيث لا تستفيد سوى التوكنات المرتبطة بالقطاع الذي يلقى رواجا.

فوجار أوسي زاده متحدثًا على المنصة خلال أسبوع بلوكتشين تايبيه في سبتمبر. المصدر: Vugar Usi Zade

تغيير عقلية السوق ضروري لاستدامة مشاريع العملات البديلة

أوضح أوسي زاده أن تفكير المستثمرين في دورات قصيرة يجعل من "المستحيل تقريبًا" أن تحافظ المشاريع على استمراريتها على المدى الطويل، إذ يتوقع السوق أن تحقق ربحية في غضون أشهر فقط.

"احتاجت أمازون أكثر من 10 سنوات لتصبح مربحة، والآن نتوقع من مشروع كريبتو أن يفعل ذلك في 8 أشهر. هذه هي المشكلة الأكبر، في الطريقة التي يُبنى بها السوق بأكمله."

وأشار إلى أن الشركات التقليدية غالبًا ما تسمح للمستثمرين الأوائل بالخروج عبر بيع حصصهم لمؤسسات أخرى، مما يبقيها مدعومة بالسيولة. بينما في الكريبتو يحدث العكس، حيث تُطرح التوكنات مباشرة أمام المستثمرين الأفراد.

وأضاف:

"التوكن منتج منفصل بحد ذاته. يجب أن تتأكد من أن يتم تداوله بشكل جيد وألا ينخفض سعره، لأنه إذا اقترب السعر من الصفر، فمشروعك ميت، ومن شبه المستحيل إعادته للحياة."

البيتكوين هو التوصية الوحيدة الآن

قال أوسي زاده إن كثيرين في الصناعة صاروا ينصحون الوافدين الجدد بالاحتفاظ بالبيتكوين فقط، متجاوزين التوصية التقليدية بتوزيع المحفظة بين 70% بيتكوين و30% إيثريوم (ETH).

"اليوم، لم يعد أحد يقول بيتكوين وإيثريوم معًا. الجميع سيقول لك فقط بيتكوين."

وأضاف أن سعر الإيثريوم أصبح "أكثر استقرارًا بكثير" مقارنة بالبيتكوين، الذي واصل الصعود إلى قمم جديدة طوال العام الماضي، ما ترك المستثمرين "بلا دافع" لشراء الإيثريوم.

تشير بيانات CoinMarketCap إلى أن هيمنة البيتكوين السوقية تبلغ حاليًا 58% بعد أن كانت قد وصلت إلى ذروة 65% خلال العام الماضي، فيما ارتفعت حصة الإيثريوم إلى 12% صعودًا من أدنى مستوى لها عند 7.3% في أبريل.

تغطية إضافية بواسطة Ciaran Lyons.