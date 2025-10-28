تقرير: سيناتور جمهوري يحذّر من ضيق الوقت لتمرير مشروع قانون العملات المشفّرة في الولايات المتحدة

تام شمس - الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 09:34 صباحاً - حذّر السيناتور الجمهوري عن ولاية نورث كارولينا، توم تيليس وهو عضو في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي من أن الكونغرس لم يتبقَّ أمامه سوى بضعة أشهر فقط لدفع تشريعات العملات المشفّرة قُدمًا قبل أن تُعيقها الحسابات السياسية المرتبطة بالانتخابات المقبلة.

ووفقًا لتقرير بلومبرغ الصادر يوم الإثنين، قال تيليس إن الانتخابات النصفية لعام 2026 من المرجّح أن تُبطئ التقدّم في مشاريع القوانين المتعلقة بالتشفير الجاري بحثها في الكونغرس، مثل إطار هيكلة السوق الذي أقرّه مجلس النواب في يوليو الماضي، والمطروح حاليًا للنقاش في مجلس الشيوخ.

وأوضح تيليس أن المشرّعين يجب أن يتحركوا “بحلول بداية يناير أو فبراير” من أجل تمرير أي تشريع خلال الدورة الحالية، التي تنتهي في يناير 2027.

وقال تيليس، وفقًا لبلومبرغ:

“لستُ متفائلًا بشأن إحراز أي تقدّم إضافي في ما يتعلّق بالأصول الرقمية أو العملات المستقرة أو التشفير في هذا الكونغرس.”

وجاءت تصريحات تيليس في ظل الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، الذي بدأ في الأول من أكتوبر بعد فشل المشرّعين في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون التمويل بسبب اعتراضات الديمقراطيين على تخفيضات الرعاية الصحية والدعم الحكومي.

وعلى الرغم من أن مجلس الشيوخ لا يزال في حالة انعقاد، فإن رئيس مجلس النواب مايك جونسون واصل تأجيل الجلسات والأعمال التشريعية في المجلس منذ ما قبل بدء الإغلاق.

ومن بين مشاريع القوانين المتعلقة بالتشفير التي توقّف العمل عليها بسبب الإغلاق، كان قانون الشفافية CLARITY Act الذي أقرّه مجلس النواب في يوليو، وكان من المقرر أن يبني عليه مجلس الشيوخ لإقرار تشريعات أوسع بشأن هيكلة السوق.

من جانبها، قالت السيناتور الجمهورية سينثيا لوميس، وهي من أبرز الأصوات الداعمة لتنظيم العملات المشفّرة في مجلس الشيوخ، قبل بدء الإغلاق إن نسخة المجلس من القانون، المعروفة باسم “قانون الابتكار المالي المسؤول”، ستصبح قانونًا بحلول عام 2026.

مرشّح جديد لرئاسة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)

في سياق متصل، قال مسؤول لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مايكل سيليغ يوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رشّحه لتولّي رئاسة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي إحدى أهم الهيئات التنظيمية المالية التي تؤثر في طريقة عمل شركات التشفير داخل الولايات المتحدة.

ولم يظهر موعد جلسة تأكيد تعيينه على جدول أعمال مجلس الشيوخ حتى يوم الإثنين.