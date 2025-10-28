مايكل سيليغ يؤكد ترشيحه لرئاسة هيئة تداول السلع الآجلة وسط فراغ قيادي في الوكالة

تام شمس - الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 09:34 صباحاً - أعلن مسؤول هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مايكل سيليغ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رشحه لرئاسة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، مع تركيز واضح على سياسات الأصول المشفّرة. ولا يزال الترشيح بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، ويأتي في وقت تعمل فيه الهيئة بعدة مقاعد شاغرة في القيادة.

وفي منشورات على منصة X يوم السبت، أكد كل من سيليغ وديفيد ساكس، المستشار في البيت الأبيض لشؤون العملات المشفّرة والذكاء الاصطناعي، التقارير التي تفيد بأن ترامب يعتزم ترشيحه لرئاسة الهيئة، مما يمهّد الطريق لرحيل الرئيسة المؤقتة الحالية كارولين فام.

ورغم أن ترشيحه لم يُدرج بعد في السجلات الرسمية للكونغرس أو في الإعلانات الرسمية للبيت الأبيض حتى لحظة النشر، أعاد سيليغ التأكيد على هدف ترامب المتمثل في جعل الولايات المتحدة “عاصمة عالمية للعملات المشفّرة”.

يأتي هذا التطور في ظل الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي دخل أسبوعه الخامس، بعد فشل المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين في التوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون التمويل بسبب الخلافات حول الإنفاق الصحي والدعم الحكومي.

ورغم أن مجلس الشيوخ لا يزال قادرًا على تمرير التشريعات أثناء الإغلاق بما في ذلك مشروع قانون هيكلة سوق الأصول الرقمية فإن الأولوية الحالية للمشرعين هي إقرار قرار مؤقت لتمويل الحكومة.

ومنذ استقالة المفوضة كريستين جونسون في سبتمبر، أصبحت الرئيسة المؤقتة كارولين فام العضو الوحيد المتبقي في اللجنة القيادية المكوّنة من خمسة أعضاء داخل الهيئة. وقد أعلنت فام بدورها أنها تعتزم مغادرة المنصب بعد تأكيد تعيين خلفها من قبل مجلس الشيوخ. وحتى يوم الإثنين، لم يحدد المجلس جلسة استماع لتأكيد ترشيح سيليغ بعد.

وجاء ترشيح سيليغ بعد أن سحب ترامب ترشيح براين كوينتينز، الذي كان قد أعلنه في فبراير. وتشير تقارير إلى أن توأم وينكلفوس، كاميرون وتايلر، ضغطا على البيت الأبيض لاختيار مرشح آخر بعد أن فشل كوينتينز في طمأنتهما بشأن سياسات إنفاذ القوانين المرتبطة بالعملات المشفّرة.

رئيس سابق لـ CFTC يعلق على الفراغ القيادي وتأثيره التنظيمي

وفي مقابلة مع Cointelegraph في 14 أكتوبر، علّق كريس جيانكارلو، الرئيس السابق للهيئة والمُلقب بـ“أب الكريبتو”، على التأثير المحتمل لتغيير القيادة داخل الجهة التنظيمية للسلع والعقود الآجلة.

وقال جيانكارلو:

“سيكون من الصعب جدًا على الهيئة تنفيذ اللوائح المطلوبة بموجب قانون CLARITY في ظل رئيس مؤقت ومن دون لجنة مكتملة أو حتى جزئية.”

وأضاف:

“أعتقد أن البيت الأبيض يدرك ذلك جيدًا، وهو حريص على إعادة الهيئة إلى طاقمها الكامل حتى تتمكن من مواصلة عملها وتنفيذ قانون CLARITY المعلّق.”

حتى يوم الإثنين، لم يعلن البيت الأبيض عن أي ترشيحات إضافية لقيادة هيئة تداول السلع الآجلة. ومع ذلك، أفادت تقارير بأن ترامب يدرس ترشيح ناثان أنونيك، أحد المستشارين المهنيين في لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وبول بالزانو، وهو عضو كبير في لجنة الزراعة بمجلس النواب.