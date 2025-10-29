السلطات الضريبية النرويجية تسجل زيادة بنسبة 30% في الإقرارات المتعلقة بالعملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 29 أكتوبر 2025 09:41 صباحاً - قالت الإدارة الضريبية النرويجية إن عدد الأفراد الذين أعلنوا عن امتلاكهم لعملات مشفرة في إقرارات عام 2024 ارتفع مقارنة بالعام السابق، وذلك بعد تنفيذ جهودٍ مكثفة لزيادة مستوى الإبلاغ والشفافية الضريبية.

وفي بيانٍ صدر يوم الثلاثاء، أوضحت السلطات أن أكثر من 73,000 شخص في النرويج أدرجوا ممتلكاتهم من العملات المشفرة ضمن إقراراتهم الضريبية لعام 2024 ما يمثل زيادة بنحو 30% على أساس سنوي مقارنة بعام 2023، وقفزة ضخمة مقارنة بعام 2019 حين أعلن 6,470 شخصاً فقط من بين 5.5 ملايين نسمة عن امتلاكهم لأصول رقمية.

وقالت مديرة مصلحة الضرائب، نينا شانكه فونّمارك:

“من المشجّع أن نرى المزيد من الناس يبلّغون عن امتلاكهم للعملات المشفرة، بما يضمن أن يتم احتساب الضرائب بشكلٍ صحيح. لقد اتخذنا خلال السنوات الأخيرة عدداً من الإجراءات لرفع معدلات الإبلاغ، ونرى الآن أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها.”

عدد وقيمة الأصول الرقمية المصرّح بها في الإقرارات الضريبية. المصدر: الإدارة الضريبية النرويجية

بلغ إجمالي قيمة العملات المشفرة المعلَن عنها من قبل هؤلاء الأفراد أكثر من 4 مليارات دولار، تضمنت أرباحاً قدرها نحو 550 مليون دولار وخسائر بلغت حوالي 290 مليون دولار.

ووفقاً للمصلحة، سيُطلب من شركات تداول العملات المشفرة ومزوّدي خدمات الحفظ بدءاً من عام 2026 تقديم بياناتٍ محددة عبر نظام الإبلاغ من الطرف الثالث لتعزيز الرقابة الضريبية.

النرويج توسّع انكشافها على الأصول الرقمية عبر صندوقها السيادي

تُعد النرويج من بين الدول القليلة التي تمتلك صندوق ثروة سيادي يتعرّض بشكل غير مباشر للعملات المشفرة عبر بنك النرويج المركزي (Norges Bank).

وحتى أغسطس 2024، كان الصندوق يمتلك انكشافاً غير مباشر على نحو 7,161 عملة بيتكوين (BTC) من خلال استثمارات في شركات مثل Strategy وMetaplanet وCoinbase.

السلطات الضريبية حول العالم تكثّف جهودها لمراقبة إقرارات العملات المشفرة

مثل النرويج، بدأت العديد من الدول بإجراء تغييرات واسعة في سياساتها الضريبية منذ انتشار الأصول الرقمية.

ففي بداية هذا الشهر، أرسلت هيئة الضرائب البريطانية (HMRC) نحو 65,000 رسالة إلى أفراد يُشتبه في عدم إفصاحهم الكامل أو تهرّبهم من الضرائب المتعلقة بأرباح العملات المشفرة.