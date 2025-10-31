Revolut تطلق ميزة التحويل المباشر بنسبة 1:1 بين الدولار الأمريكي والعملات المستقرة دون رسوم

تام شمس - الجمعة 31 أكتوبر 2025 12:33 مساءً - أطلقت شركة Revolut، البنك الرقمي العالمي، ميزة جديدة تتيح التحويل المباشر بنسبة 1:1 بين الدولار الأمريكي والعملات المستقرة، مما يسمح لـ65 مليون مستخدم بتبديل ما يصل إلى 578,630 دولارًا أمريكيًا خلال فترة متجددة من 30 يومًا دون أي رسوم أو فروقات سعرية.

قال ليونيد باشليوكوف، رئيس قسم المنتجات في مجال العملات المشفّرة لدى Revolut، في منشور عبر LinkedIn يوم الخميس:

“اليوم هو اليوم الذي نزيل فيه كل القلق والاحتكاك في التحويل بين العملات الورقية والكريبتو.

الدولار الواحد يساوي دولارًا واحدًا هذا ما تعنيه ميزة 1:1 Stablecoins by Revolut.”

أوضحت الشركة أنها تحتفظ بأصول تقدر بـ 35 مليار دولار نيابةً عن عملائها في عام 2024، بزيادة 66% عن عام 2023، كما ارتفعت المعاملات الشهرية على منصتها بشكل ملحوظ.

الميزة الجديدة تشمل التحويل بين الدولار الأمريكي وكل من USDC (من شركة Circle) وUSDT (من Tether) عبر ست شبكات بلوكتشين، من بينها إيثريوم (Ethereum) وسولانا (Solana) وترون (Tron)، وفقًا لبيان باشليوكوف.

تأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوع من حصول Revolut على ترخيص MiCA (تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة) من هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية، ما يتيح لها تقديم خدمات كريبتو منظمة في 30 دولة ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وأشار باشليوكوف إلى أن الهدف من ميزة 1:1 ليس الحصول على “سعر أفضل”، بل “إزالة المعاناة تمامًا من عمليات الدخول والخروج من النظام المالي على السلسلة وخارجها”.

المصدر: Leonid Bashlykov

تأثير اقتصادي على الشركات الصغيرة والمتوسطة

رحّب إلبروز يلماظ، الشريك الإداري في شركة رأس المال المخاطر Outrun، بهذه الخطوة، مشيرًا إلى أن تأثيرها سيكون عميقًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول ذات الاقتصادات المتقلبة مثل تركيا.

وأوضح أن هذه الشركات تفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها عند تحويل عملاتها المحلية مثل الليرة التركية إلى الدولار الأمريكي، خاصة مع رسوم نظام SWIFT وتقلّبات أسعار الصرف عند التحويل عبر الحدود.

قال يلماظ:

“ميزة التحويل المباشر بنسبة 1:1 تجعل العملات المستقرة تتحول من أصول مضاربة إلى بنية تحتية تشغيلية لرأس المال. دورات أسرع. خسائر عملات أقل. تحكم مالي أفضل.”

وأكد باشليوكوف أن Revolut ستغطي فروق الأسعار داخليًا لضمان حصول المستخدمين على سعر صرف 1:1، طالما حافظت العملات المستقرة على ارتباطها بالدولار.

تجدر الإشارة إلى أن البنك البريطاني يقدم خدمات تداول العملات المشفرة منذ عام 2017، ويدعم الآن أكثر من 200 رمز كريبتو، إضافة إلى خيار الدفع بالعملات المشفرة للمشتريات اليومية.

منافسة متزايدة في مجال التحويلات المستقرة

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت Western Union أنها ستطلق نظام تسوية يعتمد على عملة مستقرة على شبكة Solana في النصف الأول من عام 2026، تحت اسم US Dollar Payment Token مرمزة (USDPT)، إلى جانب شبكة أصول رقمية خاصة بها.

كما تخطط Zelle وMoneyGram لخطوات مشابهة إذ أعلنت الأولى أنها ستطلق عملات مستقرة لتسريع التحويلات الدولية، بينما أعلنت الثانية في سبتمبر عن دمج تطبيقها المشفّر في كولومبيا لتمكين المحافظ الرقمية المقومة بـ USDC.

أما نظام SWIFT العالمي للمدفوعات، فيعمل بدوره على تطوير منصة بلوكتشين لتسوية المدفوعات تتيح نقل العملات المستقرة والأصول المرمّزة بين البنوك حول العالم.