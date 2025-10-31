الاكتتابات الأولية لمشاريع zkPass وMegaETH وMomentum تجتذب استثمارات تفوق 1.4 مليار دولار

تام شمس - الجمعة 31 أكتوبر 2025 02:43 مساءً - ضخّ المستثمرون الأفراد نحو 1.4 مليار دولار في ثلاثة عروض أولية (ICOs) لمشاريع ناشئة هي zkPass وMomentum وMegaETH، والتي شهدت جميعها إقبالًا هائلًا وتجاوزت حدود الاكتتاب خلال الأسبوع الجاري، مع تصاعد حماسة السوق تجاه مشاريع التشفير الجديدة.

أطلق بروتوكول zkPass، المتخصص في حماية الخصوصية، بيع عملته ZKP يوم الإثنين، وتمكّن من تجاوز هدفه البالغ 2 مليون دولار خلال دقائق فقط. ورغم أن البيع ما زال مستمرًا لثلاثة أيام أخرى، فقد تلقّى طلبات تخصيص تفوق 67 مليون دولار حتى الآن.

يُقدَّم zkPass بوصفه بروتوكول أوراكل لامركزي يقوم بتحويل البيانات الخاصة المخزّنة في المواقع الإلكترونية إلى إثباتات يمكن التحقق منها على السلسلة أو في تطبيقات Web3 دون الكشف عن البيانات الأصلية نفسها.

الرمز ZKP هو رمز خدمي يُستخدم في عمليات التسوية داخل النظام البيئي لـ zkPass، بالإضافة إلى التحقق والمشاركة في البروتوكول.

مزاد MegaETH يجذب 1.3 مليار دولار من الالتزامات

شهدت شبكة MegaETH من الطبقة الثانية على الإيثريوم بيعًا سريعًا لرمزها MEGA، إذ نفد المعروض في غضون دقائق من افتتاح المزاد يوم الإثنين. وبحلول يوم الخميس، أُغلق المزاد بعد أن أصبح مكتتبًا بأكثر من 27.8 مرة، بإجمالي التزامات تجاوز 1.3 مليار دولار.

كان الهدف من البيع هو 5% فقط من إجمالي المعروض البالغ 10 مليارات رمز، مع حد أقصى لجمع ما يقارب 50 مليون دولار.

افتتحت MegaETH مزاد بيع رموزها يوم الإثنين، واختُتم بعدما تجاوز الاكتتاب 27 مرة الحد المحدد. المصدر: MegaETH

ووفقًا للمشروع، سيتم الآن استخدام آلية تخصيص خاصة لتحديد حصة كل مستخدم، بناءً على مستوى مشاركته السابقة في مجتمعات MegaETH وEthereum وما إذا كان قد اختار فترة حجز (Lock-up).

تُشير الورقة البيضاء للمشروع إلى أن إطلاق الرمز رسمياً سيكون في يناير 2026، وسيُدرج للتداول في المنصات المركزية واللامركزية العاملة على MegaETH.

اكتتاب Momentum يتجاوز الهدف بنسبة 1,739٪

وفي الوقت نفسه، أطلق بروتوكول Momentum، وهو منصّة تداول لامركزية مبنية على شبكة Sui، عملية بيع رمزه MMT يوم الإثنين، وتمكّن من البيع الكامل خلال أقل من ساعة واحدة.

عقب الإغلاق، تجاوزت حصيلة البيع 82 مليون دولار، أي أكثر من 17 ضعف الهدف الأولي البالغ 4.5 ملايين دولار.

يبلغ إجمالي المعروض من رمز MMT مليار رمز، ويُستخدم في الحوكمة والمكافآت والوصول إلى الخدمات داخل النظام البيئي.

باختصار، تعكس هذه العروض الثلاثة عودة الزخم القوي إلى أسواق الطروحات الأولية للعملات المشفّرة، مع تزايد اهتمام المستثمرين الأفراد بالمشاريع التي تجمع بين الخصوصية، والتداول اللامركزي، وحلول الطبقة الثانية للإيثريوم.