منصة dYdX تخطط لدخول السوق الأمريكية بحلول عام 2026 وتوسيع خدماتها لتشمل التداول الفوري للعملات المشفّرة

تام شمس - الجمعة 31 أكتوبر 2025 02:43 مساءً - تخطط منصة التداول اللامركزية dYdX لدخول السوق الأمريكية بحلول عام 2026، مع نية لتقديم خدمات التداول الفوري للعملات المشفّرة، وفقًا لتقرير نشرته رويترز يوم الخميس.

وقال إدي تشانغ، رئيس الشركة، إن dYdX تستعد لدخول الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، مع خطط لتوسيع خدماتها لتشمل التداول الفوري لعملات مثل سولانا (SOL).

وأضاف تشانغ، بحسب التقرير:

“من المهم جدًا بالنسبة لنا كمنصة أن نكون متاحين في الولايات المتحدة، لأنني أعتقد أن ذلك يمثل — ونأمل أن يعكس — الاتجاه الذي نسعى للمضي فيه.”

تُعرف dYdX بتخصّصها في تداول العقود الدائمة، وهي نوع من المشتقات التي تتيح للمستخدمين المضاربة على أسعار العملات المشفّرة دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي.

وأشار تشانغ إلى أن أحد أسباب هذه الخطوة هو البيئة التنظيمية الأكثر ملاءمة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربًا عن أمله في أن توفر الهيئات التنظيمية قريبًا توجيهات واضحة بشأن العقود الدائمة.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنهما ستدرسان إمكانية إدخال العقود الدائمة ضمن الأسواق الأمريكية للمتداولين المحليين.

تصويت على الحوكمة بعد انقطاع المنصة

يوم الاثنين، أعلنت المنصة اللامركزية عن تصويت مفتوح للمستخدمين المتضررين من توقف العمليات لمدة ثماني ساعات خلال انهيار السوق في أوائل أكتوبر. واقترح التصويت تعويض المستخدمين بمبلغ 462,000 دولار من صندوق التأمين الخاص بالبروتوكول.

ووفقًا لبيانات Nansen، تراجع سعر العملة الأصلية للمنصة dYdX المُرمزة (DYDX) بنسبة 50% خلال 30 يومًا، من 0.60 دولار إلى 0.30 دولار.

تواصلت Cointelegraph مع فريق dYdX للتعليق، لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت النشر.