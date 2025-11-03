الترميز يحتل موقع الصدارة في إستراتيجية Fintech 2030 لهونغ كونغ

تام شمس - الاثنين 3 نوفمبر 2025 05:56 مساءً - تسعى سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) إلى تعزيز منظومة ترميز الأصول ضمن إستراتيجيتها الرباعية لتنمية قطاع التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي بيانٍ صدر يوم الأربعاء خلال أسبوع فينتك هونغ كونغ، قالت الهيئة إن إستراتيجية “فينتك 2030” ستركز على أربعة محاور إستراتيجية تُعرف اختصارًا باسم DART، وتشمل: البيانات، الذكاء الاصطناعي (AI)، المرونة، والترميز، عبر أكثر من 40 مبادرة.

المصدر: HKMA

“ستعمل HKMA على تسريع عملية ترميز الأصول الواقعية، بما في ذلك الأصول المالية، وستقود الجهود بنفسها من خلال ترسيخ عملية إصدار السندات الحكومية المرمّزة واستكشاف فكرة ترميز أوراق صندوق الصرف”، جاء في البيان.

يترافق هذا التوجّه مع إطلاق عملة مستقرة جديدة تُعرف باسم e-HKD، صادرة عن سلطة النقد، والتي أنهت مؤخرًا برنامجًا تجريبيًا.

وشمل البرنامج استخدام العملة الرقمية في تسوية الأصول المرمّزة، والمدفوعات دون اتصال بالإنترنت، وعمليات الدفع القابلة للبرمجة.

“ستتم تسوية المعاملات على سلاسل الكتل باستخدام أشكال جديدة من النقود الرقمية، بما في ذلك e-HKD والودائع المرمّزة والعملات المستقرة الخاضعة للتنظيم”، بحسب البيان الأخير.

تعاون دولي ومشروعات تجريبية

تخطط سلطة النقد أيضًا للتعاون مع شركات القطاع المالي والبنوك المركزية لاختبار خططها الخاصة بالترميز من خلال المشروع التجريبي Project Ensemble، المقرر إطلاقه قريبًا.

ويتضمن جزء آخر من إستراتيجية “فينتك 2030” دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في النظام المالي، إذ تهدف HKMA إلى رفع مستوى الوصول وسرعة الاستجابة والتخصيص في الخدمات المصرفية مع الحفاظ على الشفافية والمساءلة لضمان ثقة الجمهور.