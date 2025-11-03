رمز Aster يقفز بأكثر من 30% بعد كشف “CZ” عن امتلاكه حصة شخصية بقيمة 2.5 مليون دولار

تام شمس - الاثنين 3 نوفمبر 2025 05:56 مساءً - شهد رمز Aster الأصلي لبروتوكول التداول اللامركزي ارتفاعًا بأكثر من 30% يوم الأحد بعد أن كشف تشانغبينغ “سي زي” تشاو، الشريك المؤسس لـ Binance، أنه يمتلك حاليًا أكثر من 2.5 مليون دولار من عملة Aster.

شارك CZ مقتنيات محفظته في منشور على منصة X يوم الأحد، وقال:

“اشتريت بعض Aster اليوم باستخدام أموالي الخاصة على Binance.”

وأضاف:

“أنا لست متداولًا، بل أشتري وأحتفظ.”

أدى المنشور إلى قفزة في سعر Aster من 0.91 دولار إلى ذروة بلغت 1.26 دولار، قبل أن يتراجع قليلًا إلى 1.22 دولار وقت النشر، وفق بيانات CoinGecko.

المصدر: Changpeng Zhao

شهدت العملة المشفّرة التي تركّز على الخصوصية Zcash ارتفاعًا مشابهًا الأسبوع الماضي بنسبة 30% بعد أن توقّع رائد الكريبتو آرثر هايز وصول سعرها إلى 10,000 دولار.

المتداولون يحذون حذو CZ

أدى منشور CZ إلى قفزة كبيرة في حجم تداول Aster خلال 24 ساعة، حيث ارتفع من 224 مليون دولار إلى أكثر من 2 مليار دولار، وفق بيانات DefiLlama.

كما ارتفعت القيمة السوقية للرمز من 1.8 مليار دولار إلى أكثر من 2.5 مليار دولار.

أحد المتداولين المعروفين باسم Gold أعلن عبر X أنه فتح مركزًا في Aster بعد منشور CZ، موضحًا أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها CZ عن شراء رمز خارج BNB.

المصدر: Gold

وقال:

“CZ، الشخصية الأكثر تأثيرًا في عالم الكريبتو ومؤسس أكبر منصة تداول، أعلن شراءه لرمز ASTER بأمواله الشخصية. هذا كل شيء، لا تفكّر كثيرًا.”

بعد الارتفاع الحاد، علّق CZ مازحًا:

“اللعنة، كنت آمل أن أشتري المزيد بأسعار منخفضة”، مضيفًا أنه نادرًا ما يشتري رموزًا جديدة، إذ لم يفعل ذلك سوى في Aster مؤخرًا وBNB قبل 8 سنوات، ولا يزال يحتفظ بها حتى الآن.

الحيتان تراهن ضد Aster

رغم الحماس العام، لا يعتقد الجميع أن الارتفاع سيستمر. فقد فتح اثنان من كبار المتداولين (الحيتان) مراكز بيع ضخمة ضد Aster، على أمل أن ينخفض السعر.

أحد المتداولين كوّن مركزًا قصيرًا بقيمة 42.97 مليون رمز Aster (52.8 مليون دولار) مع سعر تصفية يبلغ 2 دولار، وفق بيانات Lookonchain.

بينما رفع متداول آخر مركزه القصير إلى 15.3 مليون رمز (19.1 مليون دولار)، بسعر تصفية 2.11 دولار.

المصدر: Lookonchain

علاقة CZ بمشروع Aster

في سبتمبر الماضي، هنّأ CZ مشروع Aster عبر X، مشيدًا بانطلاقته الجيدة وحاثًّا المطورين على “الاستمرار في البناء”، رغم وجود تساؤلات حول مدى ارتباطه المباشر بالمشروع.

من المعروف أن مكتب CZ العائلي، YZi Labs (الذي كان يُعرف سابقًا باسم Binance Labs) استثمر في مشروع Astherus، وهو السلف المباشر لـ Aster، في عام 2024.

وُلد مشروع Aster من دمج Astherus مع بروتوكول المشتقات اللامركزي APX Finance في أواخر عام 2024.

وفي سبتمبر، أكّد ممثل عن شبكة BNB Chain لـ Cointelegraph أن Aster تلقى دعمًا من BNB Chain وYZi Labs، لكنه لم يوضح ما إذا كان CZ متورطًا بشكل مباشر في المشروع.