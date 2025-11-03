ثقافة “تعظيم الخسارة الغارقة” تقتل تطوير المشاريع طويلة الأمد في عالم الكريبتو

تام شمس - الاثنين 3 نوفمبر 2025 05:56 مساءً - ترى روزي سارجسيان، رئيسة قسم النمو في Ten Protocol، أن معظم مشاريع العملات المشفّرة تفشل في بناء أي شيء مستدام على المدى الطويل، لأنها تُجبر باستمرار على ملاحقة روايات جديدة لجذب المستثمرين.

في مقال نُشر يوم السبت عبر منصة X بعنوان “لماذا لا يستطيع عالم الكريبتو بناء أي شيء طويل الأمد”، قالت سارجسيان إن كثيرًا من مؤسسي المشاريع في المجال لديهم ما يُعرف بـ“الأيدي الورقية” أي أنهم يتراجعون عند أول علامة على الصعوبات.

“النصيحة التقليدية في عالم الأعمال هي: لا تقع في فخ مغالطة الكلفة الغارقة إذا لم ينجح المشروع، غيّر الاتجاه. لكن الكريبتو أخذ هذه الفكرة وذهب بها إلى أقصى حد، إلى ما أسميه تعظيم الخسارة الغارقة.”

وأضافت:

“الآن لا أحد يلتزم بأي فكرة بما يكفي لمعرفة ما إذا كانت تنجح فعلًا. أول إشارة للمقاومة؟ تغيير الاتجاه. نمو المستخدمين بطيء؟ تغيير الاتجاه. صعوبة في جمع التمويل؟ تغيير الاتجاه.”

المصدر: Rosie Sargsian

دورة حياة منتجات الكريبتو أصبحت لا تتجاوز 18 شهرًا

تقول سارجسيان إن هناك الآن دورة حياة مدتها 18 شهرًا تقريبًا لكل منتج في الكريبتو: تبدأ رواية جديدة، يتدفق رأس المال والتمويل، ثم تتغير المشاريع كلها وسط الضجة.

يستمر هذا الحماس نحو 6 إلى 9 أشهر قبل أن يتلاشى الاهتمام، ليبدأ المؤسسون في البحث عن “المحور” التالي.

“كانت هذه الدورة تدوم 3 إلى 4 سنوات خلال حقبة الطروحات الأولية (ICO)، ثم تقلصت إلى سنتين، والآن أصبحت 18 شهرًا في أحسن الأحوال. التمويل المغامر في الكريبتو انخفض بنحو 60% في ربع واحد فقط (الربع الثاني من 2025)، مما يقلص الوقت والموارد المتاحة للبناء قبل أن تجبرهم الموضة التالية على التحول.”

ورغم انتقادها للوضع، أوضحت سارجسيان أنها لا تلوم المؤسسين أنفسهم، لأنهم “يلعبون اللعبة كما فُرضت عليهم”، لكن المشكلة تكمن في اللعبة ذاتها التي تجعل من المستحيل تقريبًا بناء شيء حقيقي على المدى الطويل.

“لا يمكن بناء أي بنية تحتية حقيقية في 18 شهرًا. فالتطوير الحقيقي يستغرق 3 إلى 5 سنوات على الأقل. والوصول إلى التوافق بين المنتج والسوق يتطلب تجارب وتحسينات على مدى سنوات، لا فصول.”

وتابعت:

“لكن إن كنت لا تزال تعمل على رواية العام الماضي، فأنت أموال ميتة. المستثمرون يتجاهلونك، المستخدمون يغادرون، وبعض المستثمرين يجبرونك على اللحاق بالرواية الجديدة. حتى فريقك يبدأ في التقديم لوظائف في المشاريع التي جمعت تمويلًا هذا الربع.”

عوائق التفكير طويل الأمد

من أبرز التحديات، بحسب سارجسيان، هو كيفية تحفيز المستخدمين للبقاء في المنصات على المدى الطويل بعد انتهاء الضجة.

فمثلاً، قطاعات مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) تمر بدورات ازدهار وانهيار متكررة.

ورغم أن إطلاق الرموز وتوزيع المكافآت المجانية (airdrops) يجذبان المستخدمين بسرعة، فإنها تؤدي أحيانًا إلى تخارج المستثمرين الأوائل مباشرة بعد إطلاق الرمز، ما يترك المشروع مهجورًا.

وردًا على منشور سارجسيان، عبّر شون ليبل، الشريك العام في صندوق FinTech Collective، عن موقف مشابه، لكنه أشار إلى أن بعض المستثمرين “لا يريدون أصلًا حلولًا تعزز التفكير طويل الأمد.”

المصدر: Sean Lippel

قال ليبل:

“نظر إليّ بعض المستثمرين ورواد الأعمال ومؤثري رأس المال المغامر وكأنني مجنون عندما قلت إنني أؤيد سياسة A16z الخاصة بفترة استحقاق رموز تمتد لأكثر من 5 سنوات ضمن تشريعات هيكل السوق الجديدة.”

وأضاف:

“من الجنون كمّ المؤسسين الذين رأيتهم يجنون ثروات دون أن يبنوا شيئًا له استدامة حقيقية في الكريبتو.”