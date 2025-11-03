إليزابيث وارن ترفض تهديد CZ بمقاضاتها بتهمة التشهير وتصفه بأنه “بلا أساس”

تام شمس - الاثنين 3 نوفمبر 2025 05:56 مساءً - ردّ محامي السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن على مزاعم مؤسس بينانس، تشانغبينغ “سي زي” تشاو، بأنها شهّرَت به في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب صدور عفو رئاسي من دونالد ترامب بحقه، واصفًا تلك المزاعم بأنها “عديمة الأساس.”

ذكرت صحيفة نيويورك بوست يوم الثلاثاء أن محامية تشاو، تيريزا غودي غيّين، هددت بمقاضاة وارن بتهمة “إطلاق تصريحات تشهيرية تسيء إلى سمعته” ما لم تحذف منشورًا نُشر على منصة X في 23 أكتوبر، وصفت فيه قرار ترامب بالعفو عن تشاو بأنه مثال على “الفساد.”

لكن محامي وارن، بن ستافورد، قال في رسالة أرسلها إلى غودي غيّين يوم الأحد، حصلت عليها Punchbowl News، إن “أي دعوى تشهير مهددة ستكون بلا أساس قانوني”، موضحًا أن القانون الذي “أقرّ تشاو بانتهاكه هو قانون مكافحة غسل الأموال.”

وأضافت وارن في منشورها أن تشاو “أقرّ بالذنب في تهمة جنائية تتعلق بغسل الأموال وحُكم عليه بالسجن”، وهو ما نفاه تشاو لاحقًا عبر الإنترنت، قائلًا: “لم تكن هناك أي تهم تتعلق بغسل الأموال.”

المحامي يؤكد: “ينبغي إثبات النية الخبيثة”

كان تشاو قد أقرّ في نوفمبر 2023 بأنه فشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال في بينانس، في انتهاك لقانون سرية البنوك (Bank Secrecy Act)، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر من قبل محكمة فدرالية في سياتل في أبريل 2024.

وفي منشورها، اتهمت وارن تشاو بأنه “موّل عملة مستقرة مرتبطة بترامب وضغط من أجل العفو عنه”، في إشارة إلى الروابط بين بينانس ومشروع World Liberty Financial التابع لعائلة ترامب.

أُرفق منشور وارن على X بملاحظة “مجتمعية” توضح أن تشاو أقرّ بانتهاك قانون مكافحة غسل الأموال. المصدر: Elizabeth Warren

وكشفت تقارير من وول ستريت جورنال وبلومبرغ أن بينانس ساعدت في إنشاء العملة المستقرة USD1 الخاصة بـ World Liberty، والتي استُخدمت في صفقة بقيمة 2 مليار دولار اشترت بموجبها شركة الاستثمار الإماراتية الحكومية MGX حصة في بينانس في مارس.

أما موقع بوليتيكو فأفاد في 25 أكتوبر أن العفو عن تشاو جاء بعد جهود مكثفة وطويلة الأمد من بينانس وفريقها القانوني لكسب دعم شخصيات قريبة من ترامب.

في رسالته، أكد ستافورد أن منشور وارن “صحيح في جميع تفاصيله، وبالتالي لا يمكن اعتباره تشهيريًا”، مضيفًا أنه “ينقل حقائق متاحة للعامة ومذكورة على نطاق واسع.”

“لا يمكن لشخصية عامة مثل السيد تشاو أن تنجح في دعوى تشهير دون إثبات أن المدعى عليه نشر بيانًا كاذبًا بحقد فعلي (actual malice).”

محامية تشاو تطلب التراجع

قالت تيريزا غودي غيّين في رسالتها، بحسب ما نقلته نيويورك بوست، إن موكلها “لن يلتزم الصمت بينما تستغل إحدى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي منصبها لنشر تصريحات تشهيرية تضر بسمعته.”

وطالبت الرسالة وارن بسحب تصريحاتها في منشور X وفي مشروع القرار الذي قدمته في مجلس الشيوخ لإدانة عفو ترامب عن تشاو، محذّرةً من أن تشاو قد “يتخذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة لمعالجة هذه التصريحات الكاذبة.”

أما ستافورد، فأوضح في رده أن منشور وارن “يشير ببساطة إلى حقيقة أن السيد تشاو أقرّ بانتهاك قانون أمريكي لمكافحة غسل الأموال”، مضيفًا:

“منشورها لا يذكر ولا ينبغي تفسيره على أنه يذكر أنه أقرّ بالذنب في تهمة غسل أموال أخرى.”