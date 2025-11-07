منصة Elixir تُوقف عملة deUSD المستقرة عقب خسارة بقيمة 93 مليون دولار في Stream Finance

تام شمس - الجمعة 7 نوفمبر 2025 02:49 مساءً - أعلنت منصة Elixir، المزود اللامركزي للسيولة في التمويل اللامركزي (DeFi)، أنها أوقفت دعم عملتها المستقرة الاصطناعية deUSD بعد التأثر بخسائر ضخمة تكبدتها منصة Stream Finance هذا الأسبوع والبالغة 93 مليون دولار.

وقالت Elixir في منشور على منصة X يوم الخميس إنها نجحت في معالجة طلبات استرداد 80٪ من حاملي عملة deUSD، وهو ما أدى إلى فك ارتباط العملة بالدولار الأمريكي لتتراجع إلى 1.5 سنت فقط، وفقًا لبيانات CoinGecko.

أوقفت Stream عمليات السحب يوم الثلاثاء بعد أن كشف مدير صندوق خارجي عن خسارة صافية قدرها 93 مليون دولار في الأصول، تشمل ديونًا تقدر بـ285 مليون دولار لمجموعة من المقرضين، من بينهم 68 مليون دولار مستحقة لـ Elixir.

المصدر: Elixir

تداعيات سلسلة من الخسائر

استعارت منصة Stream عملة deUSD لاستخدامها في تثبيت عملتها المستقرة Staked Stream USD المُرمزة (XUSD)، التي هوت إلى 0.10 دولار بعد الكشف عن الخسارة الكبيرة.

كانت Elixir قد أطلقت deUSD في يوليو 2024 بهدف منافسة العملة المستقرة الاصطناعية USDe الصادرة عن Ethena Labs. وقد بلغ القيمة السوقية لـ deUSD نحو 150 مليون دولار قبل أن تفقد ارتباطها بالدولار.

Elixir: “Stream لن تسدد ديونها”

ذكرت Elixir أن Stream تحتفظ بنحو 90٪ من المعروض المتبقي من عملة deUSD، أي ما يعادل 75 مليون دولار.

وأضافت أن Stream قررت عدم سداد أو إغلاق مراكزها المالية، مما أجبر Elixir على التعاون مع منصات إقراض لامركزية أخرى مثل Euler وMorpho وCompound لتعويض حاملي deUSD بالكامل.

“ما زلنا نعتقد أن عملية السداد ستتم بنسبة 1 إلى 1”، قالت Elixir.

وأوضحت الشركة أنها قررت تعطيل عمليات السحب جزئيًا لتجنب أي خطر يتمثل في قيام Stream بتصفية deUSD قبل سداد قرضها.

ولم ترد Stream Finance على طلب للتعليق حتى وقت النشر.