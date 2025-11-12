بنك JPMorgan يطلق رمز الودائع “JPM Coin” للمدفوعات الفورية على شبكة Base

تام شمس - الأربعاء 12 نوفمبر 2025 02:52 مساءً - بدأ بنك JPMorgan أكبر بنك في العالم من حيث القيمة السوقية في نشر رمز رقمي يمثل الودائع المحتفظ بها لديه، ويُعرف باسم JPM Coin.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة Bloomberg يوم الأربعاء، أصبح عملاء البنك من المؤسسات قادرين الآن على الوصول إلى الرمز الجديد. وأوضح نافين ماليلا، الرئيس المشارك لقسم البلوكتشين في البنك، أن الرمز يمثل ودائع بالدولار الأمريكي في البنك، ويسمح بإرسال الأموال واستلامها عبر شبكة Base، وهي منصة بلوكتشين طورتها بورصة العملات المشفرة الأمريكية Coinbase وتحظى بدعم البنك.

وفي منتصف يونيو، أعلن ماليلا أنه سيتم نقل عدد محدد من رموز JPMD إلى Coinbase عبر شبكة Base في الأيام التالية، كجزء من مرحلة تجريبية سبقت إتاحة الرمز لعملاء Coinbase المؤسسيين.

يتيح JPM Coin تنفيذ المدفوعات الفورية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وهو ما يُعد أسرع بكثير من أوقات التسوية المعتادة في النظام المصرفي الأمريكي. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان JPMorgan وDBS، المجموعة المصرفية متعددة الجنسيات في سنغافورة، عن تعاونهما لتطوير إطار لترميز الأصول على البلوكتشين يتيح التحويلات بين أنظمة رموز الودائع الخاصة بالبنكين.

ولم يرد JPMorgan على استفسار Cointelegraph حتى وقت النشر.

مبنى JPMorgan. المصدر: ويكيميديا

يُصنَّف JPM Coin كرمز ودائع، أي أنه يمثل مطالبة مباشرة على وديعة مصرفية، وبالتالي فهو التزام منظم على البنك المُصدر. وهذه هي التمييز الجوهري بين رموز الودائع والعملات المستقرة التقليدية، التي تصدرها كيانات خاصة وتستند إلى أصول احتياطية للحفاظ على قيمتها.

وكما هو الحال في معظم القطاع المالي الأمريكي، يبدو أن JPMorgan يضاعف التزامه بتقنيات البلوكتشين والترميز. ففي نهاية أكتوبر، نفّذت وحدتا البنك الخاصة وإدارة الأصول أول معاملة على منصة Kinexys Fund Flow لترميز الصناديق الاستثمارية.

JPMorgan يوسع رهانه على العملات المشفرة

لم يقتصر اهتمام البنك على تقنيات البلوكتشين فحسب، بل شمل أيضًا الانخراط المباشر في منظومة العملات المشفرة. ففي أواخر أكتوبر، أفادت تقارير بأن البنك يخطط للسماح لعملائه باستخدام البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) كضمانات للحصول على القروض.

وفي يناير، توقع JPMorgan أن يجذب صندوق متداول لعملة (SOL) بين 3 و6 مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة، في حين قد يجذب صندوق XRP ما بين 4 و8 مليارات دولار. كما أفادت تقارير حديثة بأن البنك يعمل على تطوير خدمات تداول العملات المشفرة لعملائه.

وفي الشهر نفسه، أبلغ JPMorgan مستشاريه الماليين بأن جميع العملاء سيتمكنون من الاستثمار في صناديق العملات المشفرة، بعد أن كانت تلك المنتجات محدودة على المستثمرين ذوي الثروات العالية الذين تتجاوز أصولهم 1.5 مليون دولار ويتمتعون بمستوى مرتفع من المخاطرة.