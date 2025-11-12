المرشح المحتمل لرئاسة هيئة تداول السلع الآجلة يواجه جلسة استماع بعد سحب ترامب لاختياره الأول

تام شمس - الأربعاء 12 نوفمبر 2025 03:36 مساءً - سيخضع مايكل سيليغ كبير المستشارين في فريق عمل الأصول المشفرة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لجلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع المقبل للنظر في ترشيحه لمنصب رئيس هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

يوم الثلاثاء، حدّثت لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ الأمريكي جدول أعمالها لتضمين جلسة استماع لترشيح سيليغ يوم 19 نوفمبر. وجاء هذا الإعلان بعد نحو أسبوعين من تأكيد سيليغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديد لرئاسة الهيئة، عقب إقالة براين كوينتنز.

كانت جلسات الاستماع الخاصة بكوينتنز، الذي رشحه ترامب في فبراير، قد توقفت في يوليو بعد تقارير أفادت بأن توأم مؤسسي شركة “جيميني” (Cameron وTyler Winklevoss) كانا يضغطان لصالح مرشح آخر.

لاحقًا، نشر كوينتنز محادثات نصية خاصة بينه وبين الأخوين وينكلفوس، في إشارة إلى أن المؤسسين كانا يسعيان للحصول على ضمانات معينة بشأن إجراءات الإنفاذ داخل هيئة تداول السلع الآجلة.

ومنذ سبتمبر، تشغل كارولين فام منصب رئيسة الهيئة بالإنابة، وهي العضو الوحيد المتبقي في وكالة مالية يُفترض أن تضم خمسة مفوضين.

وقالت فام في وقت سابق من هذا العام إنها تعتزم مغادرة الهيئة بعد تصويت مجلس الشيوخ على تعيين رئيس جديد، ما يعني أنه في حال تأكيد تعيين سيليغ، قد يصبح الصوت القيادي الوحيد في واحدة من أهم الهيئات المالية في الولايات المتحدة.

لجنة مجلس الشيوخ تكشف عن مشروع قانون هيكلي للأسواق

بغض النظر عن مصير ترشيح سيليغ، من المتوقع أن تواجه هيئة تداول السلع الآجلة تغييرات تنظيمية كبيرة تتعلق بالأصول الرقمية بعد احتمال تمرير مشروع قانون هيكل السوق.

ففي يوليو، أقرّ مجلس النواب الأمريكي قانون CLARITY، وهو مشروع قانون يهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح بين هيئة الأوراق المالية (SEC) وهيئة تداول السلع (CFTC) في الإشراف على العملات المشفرة. وينتظر المشروع الآن مراجعة لجنتي الزراعة والمصارف في مجلس الشيوخ قبل طرحه للتصويت في الجلسة العامة.

ويوم الاثنين، أصدر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في لجنة الزراعة مسودة نقاش لمشروع القانون، في أول خطوة تشريعية منذ أسابيع بعد تأجيلات بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية والعطلة البرلمانية.

تشرف لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ على القوانين المنظمة للسلع الأساسية والجهات الرقابية المسؤولة عنها، مثل هيئة تداول السلع الآجلة، بينما تتولى لجنة المصارف الإشراف على شؤون الأوراق المالية وهيئة SEC.