تحركات حيتان ومعدّنين البيتكوين تُربك سوق الكريبتو: بين ضغوط البيع واستراتيجيات السيولة

ارتفع سعر البيتكوين بشكل مؤقت فوق مستوى 107,000 دولار قبل أن يعود إلى ما دون 105,000 دولار، وسط محاولات للتماسك.

وفي خضم هذا التذبذب، برزت تحركات كبيرة من قبل حيتان البيتكوين والمعدنين، مما أثار تساؤلات حول الاتجاه المقبل لسعر العملة.

أظهرت بيانات “CryptoQuant” أن الحيتان نقلت أكثر من 19,500 بيتكوين، تعادل نحو 2 مليار دولار، إلى منصة بينانس خلال الفترة بين 12 أكتوبر و3 نوفمبر.

ويُعد هذا النشاط مكثف مقارنة بالأشهر السابقة، ما يشير إلى زيادة في ضغط البيع وتأثير سلبي على السعر.

ومع ذلك، تباطأت هذه التدفقات مؤخرا، مما يوحي بأن مرحلة البيع الحادة قد بدأت بالانحسار.

تزامن ذلك مع استمرار عوامل ضغط خارجية، مثل حالة الحذر في سياسات الاحتياطي الفيدرالي، وعدم اليقين التنظيمي، والمناخ الاقتصادي العام.

وتشير البيانات إلى أن منطقة المقاومة القوية تقع بين 107,000 و118,000 دولار، حيث يقوم المستثمرون طويلو الأجل بجني الأرباح، مما يحد من الزخم الصعودي.

كما انخفض مؤشر “LTH-SOPR” إلى نحو 1.6، وهو ما يعكس ضعف الثقة بين حاملي العملة لفترات طويلة.

في المقابل، ارتفعت أنشطة المعدنين بشكل واضح.

فقد تم تحويل أكثر من 71,000 بيتكوين، بما يفوق 7 مليار دولار، إلى بينانس منذ بداية نوفمبر، بمتوسط سعر يقارب 104,000 دولار.

ويأتي ذلك بعد موجة ضخمة في أكتوبر تجاوزت 200,000 بيتكوين، ضمن نمط موسمي لإعادة التوازن قبل نهاية العام.

وتوضح التحليلات أن هذه التحويلات لا تُشير بالضرورة إلى نية للبيع، بل إلى سعي المعدنين لتأمين السيولة اللازمة لتغطية النفقات التشغيلية وتحديث المعدات.

ترى “CryptoQuant” أن هذا السلوك يعكس نضج في إدارة السيولة داخل قطاع التعدين، مع ميل متزايد نحو استراتيجيات أكثر مرونة في ظل نشاط متنام في أسواق العقود الآجلة والمشتقات.

اقرأ أيضا:

منصة “كوين بيس” تُطلق منصة للاستثمار المبكر في العملات الرقمية: التفاصيل

شركة “BitMine” ترفع حيازاتها من العملات الرقمية إلى 13.2 مليار دولار وتستحوذ على 3.5 مليون ايثيريوم

