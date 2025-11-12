بنك جي بي مورغان يوزّع عملة “JPM Coin” على شبكة البلوكشين “Base” التابعة لكوين بيس

- 1/2
بدأ بنك “جي بي مورغان” توزيع العملة الرقمية “JPM Coin” على شبكة “Base”، وهي شبكة من الطبقة الثانية مبنية على بلوكشين الإيثيريوم وتقف وراءها منصة كوين بيس، ما يتيح للعملاء المؤسسات إجراء مدفوعات وتسويات فورية باستخدام تقنية البلوكشين.
تمثل عملة “JPM Coin” ودائع الدولار في بنك جي بي مورغان، وتُمكّن المستخدمين من تحويل الأموال بشكل شبه لحظي وعلى مدار الساعة، دون التقيد بساعات العمل المصرفية التقليدية.
يأتي هذا الإطلاق بعد برنامج تجريبي بالتعاون مع ماستركارد وكوين بيس ومنصة B2C2، ضمن خطة البنك لتوسيع نطاق عملته الرقمية بإصدار نسخة مقوّمة باليورو (JPME)، بانتظار الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
تندرج هذه الخطوة ضمن توجه أوسع للبنوك العالمية، مثل “جي بي مورغان” و”دي بي إس”، نحو تبني رموز الإيداع كبديل قائم على البلوكشين للعملات المستقرة، بهدف تسهيل المدفوعات بين المؤسسات وتعزيز الكفاءة في الأنظمة المالية العابرة للحدود.
