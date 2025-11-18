متوسط مستثمري صناديق بتكوين المتداولة في البورصة يدخل منطقة الخسارة مع هبوط السعر دون 89.6 ألف دولار

تام شمس - الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 07:46 مساءً - الهبوط السريع لبتكوين دفع متوسط المستثمرين في صناديق مؤشرات بتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETF) في الولايات المتحدة إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ إطلاق هذه المنتجات.

يبلغ أساس التكلفة المرجّح بالتدفقات عبر جميع صناديق بتكوين (BTC) الأمريكية نحو 89,600 دولار وهو مستوى انخفضت دونه بتكوين يوم الثلاثاء ما وضع غالبية المستثمرين تحت الخسارة، بحسب المحلل في Glassnode شون روز، كما نقلت عنه بلومبيرغ. وما يزال بعض المشترين الأوائل، ولا سيما الذين دخلوا السوق عندما كان السعر بين 40 ألفًا و70 ألف دولار، في منطقة الربح.

قال فنسنت ليو، المدير الاستثماري في شركة التداول الكمي Kronos Research، لـCointelegraph إن “مع أن متوسط أساس تكلفة الصناديق أعلى من السعر الفوري، فإن معظم حاملي الصناديق مستثمرون طويلو الأجل، لذا فإن دخولهم في الخسارة لا يؤدي إلى عمليات خروج سريعة”.

وأضاف: “في بيئة تنخفض فيها شهية المخاطرة، تبقى السيولة والعوامل الاقتصادية الكلية هي المحرك الأساسي. فالظروف الضيقة يمكن أن تحوّل الخسائر إلى ضغط هبوطي، في حين أن إشارات التيسير الواضحة ترفع المعنويات”.

تتداول بتكوين حاليًا قرب 89,500 دولار. المصدر: CoinMarketCap

صناديق بتكوين وإيثر الفورية تسجّل عمليات سحب

يوم الاثنين، مدّدت صناديق بتكوين الفورية الأمريكية سلسلة الخسائر المستمرة منذ عدة أيام، مع تسجيل تدفقات خارجة تبلغ 254.6 مليون دولار، وفق بيانات Farside Investors.

سجّل صندوق BlackRock iShares Bitcoin Trust المُرمز (IBIT) عمليات سحب بقيمة 145.6 مليون دولار، بينما شهد صندوق Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund المُرمز (FBTC) تدفقات خارجة قدرها 12 مليون دولار. أما ARK 21Shares Bitcoin ETF المُرمز (ARKB) ففقد 29.7 مليون دولار، وتراجع صندوق Bitwise Bitcoin ETF المُرمز (BITB) بنحو 9.5 مليون دولار.

هذه الأرقام تعكس اليوم الخامس على التوالي من التدفقات الخارجة، بدءًا من 12 نوفمبر حين شهدت صناديق بتكوين سحبًا بقيمة 278.1 مليون دولار، تلتها خسارة أكبر بلغت 866.7 مليون دولار في 13 نوفمبر، وهي ثاني أسوأ جلسة على الإطلاق. واستمرت عمليات السحب في 14 نوفمبر مع خروج 492.1 مليون دولار من المنتجات.

كذلك واجهت صناديق إيثر (ETH) الفورية في الولايات المتحدة عمليات سحب حادة يوم الاثنين، مسجّلة تدفقات خارجة مجتمعة تبلغ 182.7 مليون دولار، بحسب بيانات Farside Investors. وكان صندوق BlackRock iShares Ethereum Trust ETF المُرمز (ETHA) الأكثر تضررًا، مع خروج 193 مليون دولار في جلسة واحدة.

تشهد صناديق إيثر تدفقات خارجة. المصدر: Farside Investors

قال ليو: “سيحدث التحول عندما تظهر مؤشرات تباطؤ التضخم بوضوح، وضعف في سوق العمل دون انهياره، ومع تواصل من البنوك المركزية يميل بوضوح نحو التيسير بدلاً من سياسة ‘البقاء عند مستويات مرتفعة لفترة أطول’. عندها تتحسن توقعات السيولة، وتتراجع التقلبات، وعادة ما تعود التدفقات إلى المسار الإيجابي”.

صناديق سولانا تمدّد مسار التدفقات الإيجابية

في الوقت نفسه، واصلت صناديق سولانا (SOL) مخالفة اتجاه السوق الهابط، مسجّلة يومًا آخر من التدفقات الإيجابية يوم الاثنين.

استقطب صندوق Bitwise Solana Staking ETF المُرمز (BSOL) نحو 7.3 ملايين دولار من رؤوس الأموال الجديدة، بينما أضاف صندوق Grayscale Solana Trust ETF المُرمز (GSOL) ما يقرب من 0.9 مليون دولار.

وسجّلت هذه الصناديق تدفقات إيجابية كل يوم منذ إطلاقها في أواخر أكتوبر، ليرتفع صافي التدفقات المتراكمة عبر BSOL وVSOL وGSOL إلى نحو 390 مليون دولار.