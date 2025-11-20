تيثر تدعم Parfin لتعزيز اعتماد المؤسسات لعملة USDT في أمريكا اللاتينية

تام شمس - الخميس 20 نوفمبر 2025 09:36 مساءً - استثمرت شركة Tether في منصة الأصول الرقمية Parfin، التي تتخذ من لندن وريو دي جانيرو مقرًا لها، بهدف توسيع انتشار عملة USDT داخل السوق المؤسسية في أمريكا اللاتينية وتعزيز التسويات على السلسلة في مختلف أنحاء المنطقة.

وقالت تيثر إن الاستثمار يؤكد سعيها لجعل عملة USDt بمثابة شبكة تسويات مؤسسية للمعاملات عالية القيمة، بما يشمل المدفوعات عبر الحدود، وترميز الأصول الواقعية، وأسواق الائتمان المرتبطة بتمويل التجارة والفواتير التجارية ومستحقات البطاقات.

تأسست Parfin عام 2019، وتعمل على بناء بنية تحتية تسمح للمؤسسات بحفظ الأصول الرقمية وترميزها وإجراء المعاملات عليها. وفي أكتوبر، حصلت الشركة على تسجيل رسمي في الأرجنتين كمزوّد خدمات أصول افتراضية، كما اعترفت بها الجهة التنظيمية المالية في البلاد. وتعمل Parfin في البرازيل منذ عام 2020.

وقال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لتيثر، إن الاستثمار يعكس “إيمان الشركة بأن أمريكا اللاتينية واحدة من القوى العالمية في مجال الابتكار القائم على البلوكشين.”

تعد USDT أكبر عملة مستقرة في العالم، إذ تبلغ قيمتها السوقية نحو 183.73 مليار دولار بحسب بيانات DefiLlama. أما القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المستقرة فتبلغ حاليًا حوالي 303.2 مليارات دولار.

ويأتي استثمار تيثر، الذي لم يُكشف عن حجمه، بعد أيام قليلة من استثمارها في منصة الإقراض المدعومة بالبيتكوين Ledn.

صورة: القيمة السوقية للعملات المستقرة. المصدر: DefiLlama

صعود التشفير في أمريكا اللاتينية

وفق تقرير صادر عن Chainalysis في أكتوبر، أصبحت أمريكا اللاتينية واحدة من أبرز مراكز التشفير عالميًا. فمن يوليو 2022 إلى يونيو 2025، شهدت المنطقة ما يقرب من 1.5 تريليون دولار من المعاملات المشفرة. وتتصدر البرازيل بـ 318.8 مليار دولار من التدفقات، أي نحو ثلث النشاط في المنطقة، تليها الأرجنتين بـ 93.9 مليار دولار.

صورة: نمو المعاملات المشفرة في أمريكا اللاتينية حسب الدولة. المصدر: Chainalysis

ويُعد البحث عن الحماية من التضخم أحد أهم دوافع تبني التشفير في المنطقة. فالأرجنتين، مثلًا، تكافح منذ سنوات مع تضخم مرتفع، وفي سبتمبر تعرضت عملتها لعملية هروب جماعي أجبرت البنك المركزي على إنفاق أكثر من مليار دولار للدفاع عنها.

وقد أثبتت العملات المستقرة أنها إحدى الحلول. فقد ذكر تقرير صادر عن منصة Bitso المكسيكية في مارس أن العملات المستقرة أصبحت “مخزنًا للقيمة” لكثير من المواطنين في أمريكا اللاتينية. وفي عام 2024 شكّل كلٌ من USDT وعملة USDC نسبة 39% من إجمالي عمليات شراء العملات المشفرة على المنصة.

كما يستخدم سكان المنطقة العملات المشفرة لسد الثغرات في أنظمة البنوك المحلية، سواء في المدفوعات اليومية أو الادخار أو التحويلات الدولية منخفضة التكلفة التي تتجنب رسوم نظام SWIFT العالية.

وكما قال رئيس قسم أمريكا اللاتينية في بورصة Bybit لموقع Cointelegraph في أكتوبر، “العملات المشفرة تغيّر حياة الناس بالفعل” في المنطقة.