تقرير: انخفاض إجراءات الإنفاذ لدى هيئة الأوراق المالية بنسبة 30% تحت رئاسة بول أتكينز

تام شمس - الخميس 20 نوفمبر 2025 09:36 مساءً - كشف تقرير صادر عن شركة الاستشارات Cornerstone Research عن تراجع كبير في عدد إجراءات الإنفاذ التي نفّذتها القيادة الحالية لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مقارنة بالإدارة السابقة.

وفي تقرير نُشر يوم الأربعاء، قالت Cornerstone إنه تحت رئاسة بول أتكينز انخفض عدد إجراءات الإنفاذ ضد الشركات العامة وفروعها بنحو 30% خلال السنة المالية 2025 مقارنة بالسنة المالية 2024.

وأضافت الشركة أن البيانات “تنسجم مع النمط العام الذي ظهر في سنوات مالية أخرى عند تغيّر إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصات”، في إشارة إلى الرئيس السابق غاري غينسلر.

صورة: إجراءات الإنفاذ من 2016 إلى 2025. المصدر: Cornerstone

وعلى الرغم من أن الهيئة أسقطت تحقيقات ودعاوى ضد عدة شركات تشفير بعد رحيل غينسلر، إلا أن التقرير أشار فقط إلى قضية الهيئة ضد Coinbase، التي أُسقطت في فبراير.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت إدارة الفحص في هيئة الأوراق المالية عن أولوياتها الرقابية للسنة المالية الممتدة حتى 2026، من دون أي إشارة للعملات المشفرة أو الأصول الرقمية.

وقالت Cornerstone: “إن إسقاط القضايا يتماشى مع أولويات الإدارة الحالية لهيئة الأوراق المالية”، مضيفة: “الرئيس أتكينز أشار إلى أن من بين أهم أولويات إدارته وضع أساس تنظيمي قوي للأصول الرقمية عبر نهج عقلاني ومتّسق ومبدئي.”

وكانت الهيئة تعمل بعدد محدود من الموظفين لمدة 43 يومًا خلال الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي انتهى الأسبوع الماضي، ما حدّ من قدرتها على الإنفاذ والرقابة. وبعد عودتها للعمل الطبيعي، أصدرت أولوياتها الرقابية لعام 2026 وواصلت مراجعة طلبات الطرح العام الأولي وصناديق المؤشرات وغيرها من الملفات ضمن اختصاصها.

في انتظار قانون هيكلة السوق في الكونغرس

حتى يوم الثلاثاء، توقّع قادة الجمهوريين في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ تمرير مشروع قانون شامل لتنظيم هيكل سوق الأصول الرقمية بحلول أوائل عام 2026.

وكان من المفترض أن يُوقّع المشروع قبل نهاية العام، لكن الإغلاق الحكومي والاعتراضات من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بشأن بنود تتعلق بالتمويل اللامركزي أدّيا إلى تأجيل الجدول الزمني.

وإذا تم إقراره، قد يمنح القانون لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) صلاحيات واسعة لتنظيم الأصول الرقمية. وقال أتكينز إنه ضمن نطاق سلطة هيئة الأوراق المالية المحتملة، فإن الهيئة لن تكون “متساهلة” في تطبيق القوانين، بما في ذلك القضايا المرتبطة بالعملات المشفرة.