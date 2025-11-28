CoinGecko: أحجام التداول على المنصّات اللامركزية تقفز وسط موجة تداول الميمكوين

تام شمس - الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:50 صباحاً - أحجام التداول في منصّات التداول اللامركزية (DEX) شهدت قفزة كبيرة مقارنة بنظيراتها المركزية (CEX)، مدفوعة بما وصفته CoinGecko بأنه “هوس المضاربة على عملات الميم”، وفقًا لتقرير الباحثة يوكيان ليم الصادر يوم الخميس.

تقول CoinGecko إن نسبة حجم التداول الفوري على DEX مقابل CEX تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى مستويات قياسية في عام 2025.

وبلغت هذه النسبة ذروتها عند 37.4% في يونيو، نتيجة ارتفاع اهتمام المتداولين بعملات الميم، بالإضافة إلى قفزة في أحجام التداول على منصة PancakeSwap بسبب الأوامر الموجّهة من منصة Binance Alpha التي أُطلقت في مايو.

لطالما سيطرت البورصات المركزية مثل Binance وCoinbase على أحجام التداول الفوري بفضل سهولة الاستخدام وتعدد المزايا، لكن المنصّات اللامركزية أصبحت تعزز قدراتها سريعًا لجذب المزيد من المتداولين.

النسبة بلغت عدة مستويات قياسية خلال 2025. المصدر: CoinGecko

ثبات واضح في تداولات DEX

بعد ذروة يونيو، انخفضت نسبة DEX إلى CEX إلى نحو 21% في نوفمبر وهو الشهر الخامس على التوالي الذي تستقر فيه النسبة حول مستوى 20%. وتقول ليم إن ذلك أعلى بكثير من مستويات السنوات السابقة، وقد يشير إلى “استدامة” في زيادة حصة منصّات DEX من أحجام التداول الفوري.

كما سجّلت أحجام تداول DEX الفورية بين مايو وأكتوبر مستويات تفوق أي عام سابق، ووصلت إلى مستوى تاريخي بلغ 419 مليار دولار في أكتوبر، رغم التصحيح الحاد في السوق. وترى ليم أن هذا يعكس تحولًا تدريجيًا ولكن ثابتًا نحو التداول على السلسلة.

أحجام تداول العقود الدائمة على DEX تبلغ ذروة جديدة

وفي موازاة ذلك، سجّل معدل DEX إلى CEX في تداولات العقود الدائمة (perps) ارتفاعًا مطّردًا أيضًا، ليصل إلى 11.7% في نوفمبر 2025 وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وصلت نسبة تداول العقود الدائمة بين المنصّات اللامركزية والمركزية إلى مستوى قياسي جديد يفوق 11% حتى نوفمبر. المصدر: CoinGecko

ووفقًا ليم، فقد شهدت منصّات تداول العقود الدائمة اللامركزية انتعاشًا كبيرًا في 2025، إذ ارتفعت أحجامها بنسبة عشرة أضعاف على أساس سنوي، مسجّلة حجمًا قياسيًا بلغ 903 مليارات دولار في أكتوبر.

وتضيف أن نوفمبر يُعدّ الشهر الرابع عشر على التوالي الذي ترتفع فيه نسبة أحجام تداول العقود الدائمة على DEX مقابل CEX شهريًا.

وأشارت ليم إلى بروز منصّات عقود دائمة جديدة مثل Hyperliquid وLighter وedgeX، والتي ساهمت في الزيادة بعد تقديمها حوافز كبيرة لجذب المتداولين.

وتابعت:

“Hyperliquid وحدها سجّلت 2.74 تريليون دولار من حجم التداول على العقود الدائمة هذا العام، ما يضعها في مصاف Coinbase، ويتجاوز مجموع أحجام أكبر منصّات العقود الدائمة الأخرى.”

لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن استمرار هذه الأحجام ليس مضمونًا:

“لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أحجام تداول العقود الدائمة على DEX ستبقى قوية بعد انتهاء برامج الحوافز الواسعة.”