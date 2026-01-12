مؤسس OKX يدافع عن تجميد الأصول بعد إقرار مستخدم بشراء حسابات KYC

تحديث 12 يناير، 11:34 صباحًا بتوقيت UTC: تم تحديث هذا التقرير ليشمل ردًا من OKX.

دافع مؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة OKX، Star Xu، عن سياسات المنصة الخاصة بتجميد الأصول، وذلك بعد اتهام أحد المستخدمين للمنصة بتجميد نحو 40 ألف دولار من العملات المستقرة كانت مودعة في حسابات جرى شراؤها بدل تسجيلها باسمه الحقيقي.

وقال المستخدم، المعروف باسم Captain Bunny على وسائل التواصل الاجتماعي، في منشور على منصة X يوم الأحد، إن OKX جمّدت ما يقارب 40 ألف دولار من عملة Global Dollar المُرمزة (USDG) بعد تفعيل ضوابط مخاطر مرتبطة بأربعة حسابات. وأضاف أن الأموال كانت مخصصة لتغطية نفقات علاج والده المسن.

وأقرّ المستخدم بأن الحسابات تم شراؤها في أواخر عام 2023، وكانت موثّقة أصلًا بأسماء أشخاص آخرين، وهي ممارسة شائعة للتحايل على القيود المفروضة على المستخدمين في برّ الصين الرئيسي. وبحسب روايته، طالبت أنظمة الأمان في OKX لاحقًا بإجراء تحقق عبر التعرّف على الوجه للوصول إلى الحسابات، لكنه لم يتمكن من استكمال العملية لأن الحسابات مسجّلة بهويات مختلفة.

تأكيد تحويل واحد من أصل أربعة تحويلات لعملة USDG إلى OKX من حسابات KYC مُقتناة. المصدر: Captain Bunny

وردّ شو على منصة X يوم الاثنين، مبرّرًا ممارسات تجميد الحسابات، معتبرًا أن نقل السيطرة على الحساب إلى شخص غير صاحب الهوية الموثّقة يُعد “إخلالًا جسيمًا بواجب حماية أصول المستخدمين ومسؤولية المنصة”.

وأضاف: “تُلزم OKX جميع المستخدمين باستخدام المنصة عبر التحقق بالاسم الحقيقي. إن شراء الحسابات أو بيعها يُعد انتهاكًا صريحًا لاتفاقية خدمات منصة OKX”.

ورغم أن شراء الحسابات الموثّقة يقع في منطقة قانونية رمادية، أوضح شو أن المنصة قد تساعد في تصفية أصول المستخدم إذا استوفى ثلاثة شروط: أولًا، أن يقدّم الأشخاص الذين باعوا حسابات KYC إقرارًا صريحًا بالتنازل عن ملكية الأموال؛ ثانيًا، أن تكون الحسابات خالية من أي تجميد قضائي أو تحقيقات من جهات إنفاذ القانون؛ وثالثًا، تقديم إثباتات “قابلة للتحقق” لمصادر الأموال بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية.

المصدر: Star Xu

وتطبّق منصات تداول العملات الرقمية إجراءات اعرف عميلك (KYC) امتثالًا لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF)، بما يضمن التشغيل القانوني وحماية المستخدمين. وعادةً ما يُطلب من المستخدمين الجدد تقديم معلومات شخصية والتحقق عبر مستندات رسمية وصورة شخصية قبل السماح لهم بالتداول على معظم المنصات الموثوقة.

خدمات المنصة مخصّصة لأصحاب الهوية الحقيقية: OKX

وبحسب مركز المساعدة في OKX، فإن خدمات المنصة مخصصة حصريًا للمستخدمين الذين استكملوا إجراءات KYC بهويتهم الحقيقية. وجاء في رد للمنصة على X يوم الأحد: “بعد إتمام التحقق، تكون خدمات المنصة مخصصة فقط للشخص الموثّق باسمه الحقيقي. وقد ذكرت سابقًا أن معلومات الاسم الحقيقي للحساب تعود لشخص آخر”.

وأبدى معظم مستثمري العملات الرقمية دعمهم لسياسات المنصة، حتى لو أدى ذلك إلى الإبقاء على تجميد الحسابات الأربعة التي جرى شراؤها. وكتب المستثمر Lugeweb3 تعليقًا على الحادثة: “ببساطة، لن تفتح أي منصة هذا النوع من الأبواب الخلفية؛ فلو فعلت، ستكون العواقب غير متصوّرة، وسيستغلها آخرون لاحقًا لارتكاب عمليات احتيال”.

وامتنع متحدث باسم OKX عن الإدلاء بتعليق إضافي يتجاوز البيان العلني الذي نشره شو.