هبوط سعر الإيثيريوم بأكثر من 25% في أسبوع: محللون يرجّحون اختبار مستوى 2000 دولار قبل التعافي

تراجعت عملة الإيثيريوم بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة.

إذ هبط سعر العملة من مستويات تفوق 3000 دولار إلى قاع استمر لعدة أشهر قرب 2100 دولار، مسجلة خسائر تقارب 25% خلال أسبوع واحد.

ورغم قوة هذا الهبوط، يرى عدد من المحللين أن القاع النهائي لم يتشكل بعد.

أشار المحلل المعروف باسم “CW” إلى أن مستوى 2100 دولار يمثل منطقة شراء قوية، بينما تقع أول منطقة مقاومة بيع مهمة عند 2560 دولار في حال حاول السعر الارتداد قريبا.

من جهته، بنى “علي مارتينيز” توقعه على مؤشر MVRV، موضحا أن الايثيريوم تاريخيا كانت تصل إلى القاع عندما تهبط دون نطاق 0.80، وهو ما قد يعني تراجع إلى ما دون 2000 دولار إذا تكرر السيناريو نفسه.

كما شارك “Crypto Tony” رؤية متقاربة، معتبرا أن مستوى 2000 دولار يمثل دعم رئيسي وحاجز نفسي قد يختبره السعر قبل انطلاقة أكثر وضوحا.

وفي طرحه، تبدو الصورة متذبذبة على المدى المتوسط؛ إذ يتوقع صعود سريع نحو 3600 دولار، يعقبه احتمال هبوط لاحقا إلى مستويات سنوية قرب 1500 دولار بحلول صيف 2026.

ومع ذلك، يعرض المخطط الأسبوعي طويل الأجل نظرة أكثر تفاؤلا، مع احتمال اندفاع كبير نحو قمم تاريخية جديدة فوق 6000 دولار.

