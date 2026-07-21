عملة الإيثيريوم المغلفة تسجّل رقم قياسي لم يتكرّر منذ خمس سنوات

سجّلت عملة الإيثيريوم المغلّفة (WETH) نحو 113,000 معاملة حيتان تفوق قيمة كل منها 100,000 دولار خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2021 وفق منصة التحليل “Santiment”.

تشير هذه الطفرة إلى تدفّق ضخم عبر بنية إيثيريوم للتداول والإقراض والسيولة والتمويل اللامركزي (DeFi)، بدلا من بقائها خاملة في المحافظ.

نشاط حيتان WETH

كشفت “Santiment” في أحدث منشور لها على منصة X أن هذا الارتفاع يتزامن مع مؤشرات عدّة على تنامي الطلب على عملة الإيثيريوم، من بينها تسارع التدفّقات الواردة إلى صناديق الإيثريوم الفورية المتداولة في الولايات المتحدة، إذ استحوذت منتجات بلاك روك على حصة كبيرة من التدفّقات الأخيرة، إضافة إلى تنامي النشاط على شبكة “Robinhood Chain” التي تعتمد ETH لرسوم الغاز وعالجت أحجام كبيرة على منصات التداول اللامركزية منذ إطلاقها في الأول من يوليو.

كما أشارت المنصة إلى تزايد مشاركة خزائن الشركات، مسلّطة الضوء على حيازة “Bitmine” نحو 5.8 مليون عملة ETH، وعلى دعم كل من “Bitmine” و”SharpLink” و”جو لوبين” لمبادرة “Ethlabs” لتلبية الطلب المؤسسي المتنامي على الإيثيريوم.

ورغم أن هذه العوامل لا تضمن حدوث ارتفاع سعري، إلا أنها تستحق المتابعة.

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