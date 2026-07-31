الريبل تصدر 15 مليون RLUSD جديدة على شبكة الإيثيريوم وسط توسع ملحوظ للعملة المستقرة

أصدرت شركة الريبل نحو 15 مليون عملة جديدة من عملتها المستقرة RLUSD على شبكة الايثيريوم خلال الساعات الماضية، وفقا لبيانات حساب “Ripple Stablecoin Tracker”.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه نشاط RLUSD ارتفاع ملحوظ، مع استمرار الشركة في توسيع انتشار العملة عبر شبكات البلوكشين ومنصات التداول العالمية.

خلال 24 ساعة الماضية، تم حرق 15 مليون RLUSD على شبكة “XRP Ledger”، بالتزامن مع إصدار 10 مليون RLUSD على شبكة الايثيريوم في 29 يوليو، قبل أن تُصدر الريبل لاحقا 15 مليون عملة إضافية.

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وبحسب بيانات “Ripple Stablecoin Tracker”، ارتفع إجمالي العرض المتداول من RLUSD على شبكة الايثيريوم إلى أكثر من 712 مليون دولار، بعد إصدار 36.5 مليون RLUSD خلال الأيام السبعة الماضية، مقابل حرق 25.3 مليون وحدة خلال الفترة نفسها.

في المقابل، يبلغ العرض المتداول من RLUSD على شبكة XRP Ledger نحو 873 مليون دولار، إلا أن عمليات الحرق تجاوزت عمليات الإصدار خلال الأسبوع الماضي، حيث أصدرت الريبل 65.4 مليون RLUSD، مقابل حرق 68.7 مليون وحدة.

ويعكس هذا التباين استمرار إعادة توزيع العرض بين الشبكتين وفقا لاحتياجات السيولة والاستخدام.

وفي سياق متصل، واصلت “RLUSD” تعزيز حضورها في منصات التداول، بعدما أعلنت منصة “Upbit”، ثالث أكبر منصة تداول العملات الرقمية من حيث حجم التداول، إدراج العملة المستقرة في 28 يوليو.

وتُعد Upbit أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين، وأصبحت تدعم الآن عمليات الإيداع والسحب لعملة RLUSD عبر شبكة XRP Ledger، إلى جانب أزواج التداول مقابل الوون الكوري (KRW) والبيتكوين (BTC) والتيثر (USDT).

كما أعلنت منصة “Bithumb”، إحدى أكبر منصات التداول في كوريا الجنوبية، في 29 يوليو عن إدراج RLUSD، مع دعم عمليات الإيداع والسحب عبر “XRP Ledger”، وإطلاق زوج التداول RLUSD/KRW.

وعلى صعيد الشراكات، كشفت الريبل الأسبوع الماضي عن تعاون جديد مع شركة “Notabene”، التي تعالج معاملات سنوية تتجاوز قيمتها 2 تريليون دولار.

وتهدف الشراكة إلى تسريع اعتماد المدفوعات باستخدام العملات المستقرة المتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، من خلال دمج RLUSD في منصة “Notabene Flow”، إضافة إلى دراسة دمجها ضمن شبكة المدفوعات المؤسساتية الخاصة بالريبل، بما يسهم في توسيع استخدام العملة المستقرة في قطاع المدفوعات الرقمية العالمي.

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