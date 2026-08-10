نشاط شبكة البيتكوين يعود إلى مستويات 2018: هل يقترب سعر البيتكوين من القاع؟

تظهر بيانات جديدة على الشبكة تشابه لافت بين وضع البيتكوين الحالي والفترة التي سبقت تعافي السوق بين عامي 2018 و2019، مع عودة نشاط الشبكة إلى مستويات منخفضة تاريخيا.

ويتمثل المؤشر الأبرز في العناوين النشطة، حيث هبط متوسطها المتحرك لـ 30 يوم إلى نحو 609,700 عنوان، بينما وصل متوسط 100 يوم إلى حوالي 622 ألف، قبل أن يبدأ كلا المؤشرين في الارتفاع مجددا.

وخلال دورة 2018-2019، وصلت هذه المؤشرات إلى مستويات قريبة من الحالية، قبل أن يسجل البيتكوين قاع قرب 3,200 دولار ثم يدخل مرحلة تعاف قوية.

هل يتكرر سيناريو 2019؟

لا يعني التشابه في نشاط الشبكة أن البيتكوين سيكرر بالضرورة صعود 2019، لكن عودة العناوين النشطة إلى الارتفاع بعد وصولها إلى مستويات منخفضة قد تكون إشارة إلى توقف تراجع المشاركة في الشبكة.

ويتزامن ذلك مع تحسن السعر، إذ ارتفع سعر البيتكوين من قاع حديث قرب 58,500 دولار إلى حوالي 64,900 دولار، كما استعاد متوسطات الحركة قصيرة الأجل، مع وجود دعم عند 64,247 و63,346 دولار.

كما ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى نحو 54.6، ما يشير إلى تحسن طفيف في الزخم لصالح المشترين.

المقاومة تحسم الاتجاه:

رغم هذه الإشارات الإيجابية، لا يزال الاتجاه الأكبر بحاجة إلى تأكيد.

تقف المقاومة المهمة عند 66,800 دولار، بينما يقع الحاجز الأقوى قرب 72,200 دولار.

اختراق المستوى الأول سيعزز الهيكل الصاعد على المدى القصير، في حين أن تجاوز 72 ألف دولار سيكون إشارة أكثر قوة على أن الاتجاه الهابط يفقد سيطرته.

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