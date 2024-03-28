لتعزيز المساواة بين الجنسين.. انطلاق مؤتمر الدليل الارشادي لمفتشي وزارة العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

بدأ منذ قليل، مؤتمر وزير العمل حسن شحاتة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لإطلاق الدليل الارشادى لمفتشي وزارة العمل حول التفتيش المراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل.

ويأتي هذا الدليل بعنوان "دليل إرشادي لمفتشي وزارة العمل حول التفتيش المراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو الوظائف الخضراء" في إطار التعاون بين وزراة العمل ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في تنفيذ مشروعات طموحة حول المساواة بين الجنسين في العمل.

ومن أهم المشروعات الذي يهدف إلى تنفيذها، "مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل في مصر" و"البرنامج المشترك لتعزيز فرص العمل المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، والذي يستهدف تحسين أوضاع العمل للنساء بما يساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل والانتقال العادل في مصر، ويتماشي مع أهداف كل من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.