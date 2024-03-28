بالعنوانين و المواعيد.. النيابة العامة تطلق مكاتب متنقلة تقدم خدمات إليكترونية خاصة بالمرور والأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ الخليج 365:

في إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، تيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات الأسرة والمرور، فقد اتخذت النيابة العامة عددًا من الإجراءات تحقيقًا لتلك الغاية، بأن أطلقت مكاتب متنقلة تتيح خدمات تلك النيابات على النحو التالي:

• السيارة المتنقلة رقم (١٠)، مدينة الأمل بجوار قسم ثالث مدينة نصر، القاهرة.

• السيارة المتنقلة رقم (١٤)، ش شبرا موقف أحمد حلمي، القاهرة.

• السيارة المتنقلة رقم (١٦)، ش 9 المعادي أمام محطة المترو، القاهرة.

• السيارة المتنقلة رقم (١٧)، ميدان القلعة بجوار مكتب صحة الخليفة وقسم الخليفة، الخليفة، القاهرة.

• السيارة المتنقلة رقم (١٨)، ش الجبانة خلف قسم أول شبرا الخيمة، ميدان المؤسسة، القليوبية.

• السيارة المتنقلة رقم (٢٠)، شارع صلاح سالم بجوار مجمع محاكم كفر الشيخ، كفر الشيخ.

• السيارة المتنقلة رقم (١٩)، ش محمد جلال بجوار قسم شرطة دسوق، كفر الشيخ.

• السيارة المتنقلة رقم (١٥) شارع الجمهورية، ميدان الكتاب أمام جامعة المنصورة، الدقهلية.

• السيارة المتنقلة رقم (١١)، موقف ميت عنتر أمام مسجد غنام، طلخا، الدقهلية.

• السيارة المتنقلة رقم (٦)، ميدان محمد نجيب، إشارة جمال عبد الناصر، الإسكندرية.

• السيارة المتنقلة رقم (٧)، سيدي جابر، أمام حي شرق الإسكندرية، الإسكندرية.

• السيارة المتنقلة رقم (٨)، ميدان حساب، محرم بك، الإسكندرية.

• السيارة المتنقلة رقم (٩)، نقطة حجر النواتية، محور المحمودية، قسم الرمل ثان، الإسكندرية.

• السيارة المتنقلة رقم (١٢)، أسفل كوبري الزراعة، مركز الزقازيق، الشرقية.

• السيارة المتنقلة رقم (١٣)، ميدان التدريب، قسم الفيوم، الفيوم.

وتعمل هذه المكاتب -خلال شهر رمضان- طوال أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة، من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

هذا وقد أطلقت النيابة العامة أيضًا تلك الخدمات في مقرات عدد من الأندية على النحو التالي:

• السيارة المتنقلة رقم (١٤)، النادي الأهلي فرع مدينة نصر، القاهرة.

• السيارة المتنقلة رقم (١٧)، نادي الجزيرة، فرع الزمالك، القاهرة.

• السيارة المتنقلة رقم (١٠)، نادي الزهور، فرع التجمع الخامس، القاهرة.

• السيارة المتنقلة رقم (١٦)، نادي هليوبوليس، فرع مصر الجديدة، القاهرة.

• السيارة المتنقلة رقم (٢)، نادي الزمالك، الجيزة.

• السيارة المتنقلة رقم (١٨)، نادي المؤسسة العمالية، القليوبية.

• السيارة المتنقلة رقم (١٥)، نادي جزيرة الورد، الدقهلية.

• السيارة المتنقلة رقم (٢٠)، نادي سيتي كلوب، كفر الشيخ.

• السيارة المتنقلة رقم (٧)، نادي سموحة، الإسكندرية.

• السيارة المتنقلة رقم (٩)، نادي الاتحاد، الإسكندرية.

وتعمل هذه المكاتب -خلال شهر رمضان- يوم الجمعة من كل أسبوع، من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الحادية عشر مساءً.