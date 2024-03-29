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"القباج": تنفيذ أكبر برنامج وقائي لرفع وعي الطلاب بخطورة الإدمان بـ9 آلاف مدرسة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه تم استطلاع رأي الفئات المستهدفة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" قبل إطلاقها ومعرفة تأثيرها عليهم وتم تطوير الحملة في ضوء آرائهم ومُقترحاتهم لضمان تعظيم أثر الحملة علي هذه الفئات.

أضافت أنه مع القناعة الكاملة بقدرة الإعلام والدراما على تشكيل فكر ووجدان أطفالنا وشبابنا وتوجيه وتقويم السلوك في إطار غير مباشر وجذاب؛ خاصة في قضية التعاطي والإدمان والتي يستقي 72% من الشباب معلوماتهم بشأنها من الإعلام.

وأشارت إلى أنه لاسيما الدراما المصرية وفقا لبحث أجراه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عام 2017 ولذلك تم تطبيق أكبر برنامج وقائي شمل خلال هذا العام الدراسي وحده ما يقرب من 9 آلاف مدرسة من خلال لقاءات الاتصال المُباشر، وأدلة العمل التدريبية، شارك فيه ما يقرب من 3 آلاف متطوع .

وأطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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