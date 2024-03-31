شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتنفيذ برنامج للأخصائيين للحفاظ على الهوية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً للمديريات التعليمية، بعقد برنامج للأخصائيين الاجتماعيين تحت شعار دعم الوعى وبث الفكر وغرس القيم الإنسانية للحفاظ على الهوية المصرية بجودة التعليم وتنمية مهارات وقدرات الأخصائيين لإعداد جيل قادر على استخدام الأساليب الحديثة في التعامل مع الطلاب، والبحث والتطوير في أداء العمل لمواكبة المستحدثات التكنولوجية وتنفيذاً للخطة العامة للعام الدراسي 2023/2024.

وأوضحت أن البرنامج يتضمن تقييم أنشطة أخصائي الصحافة المثالي للعام الدراسي وفقاً للأهداف التالية :-

- إذكاء روح المنافسة العلمية والعملية بين أخصائيى الصحافة.

- تنمية مهارات أخصائيى الصحافة في البحث والتطوير في أداء العمل الإعلامي التربوي.

- تبادل الخبرات والمهارات والمعارف بين أخصائيى الصحافة.

- التقييم والتقويم المستمر لأداء عمل أخصائي الصحافة .

- المستفيدون من البرنامج :- جميع أخصائي الصحافة بالمراحل التعليمية الثلاثة على مستوى الجمهورية موعد ومقر التنفيذ خلال الفترة من 13 مايو وحتي 15 من نفس الشهر بالمركز الرئيسي للأنشطة الطلابية بالعجوزة.

وحددت الوزارة خطوات التنفيذ كالتالى:

على المستوى المحلى :-

- تطرح المسابقة من خلال التوجيه العام للصحافة والاعلام التربوي للتنفيذ على المستوى المحلى للإدارات التابعة.

- تشكل لجان للتحكيم والتقييم على مستوى كل من الإدارة المديرية لتحكيم وتقييم أنشطة وأعمال أخصائي الصحافة المشاركين وفقاً لاستمارة التحكيم المرفقة لتصعيد الأخصائي الفائز بالمركز الأول الذي يمثل المديرية في التصفيات النهائية على المستوى الجمهوري ويصرف لأعضاء اللجان المكافاة المستحقة 400 جنيه لكل عضو كفئة مقطوعة طبقاً للمادة 74 من القانون 81 لسنة 2016 من الموارد المالية المحلية المتاحة.

- يتم منح أخصائي الصحافة الفائز بالمركز الأول على مستوي كل من الإدارة / المديرية حافز فوز500 جنيه خصماً من الموارد المالية المتاحة إدارة أو مديرية .

- تقوم المديرية أو الإدارة بتشكيل لجنة للإعداد والتجهيز والإشراف على البرنامج على النحو التالي: 100 جنيه لدرجة وكيل الوزارة، و95 جنيه لدرجة مدير عام كبير ، و10 جنيه للدرجة الأولى، و85 جنيه للدرجة الثانية، و80 جنيه للدرجة الثالثة وما دونها، و50 جنيه لعامل الخدمات المعاونة وذلك عن اليوم الواحد ووفقا للأيام الفعلية للإعداد والتجهيز و الإشراف في البرنامج على أن تصرف المكافأة المستحقة لهم خصما من الموارد المحلية المتاحة المديرية الإدارة المدرسة ) .

- انتقالات المشاركين في البرنامج : تتحمل المديرية الإدارة التعليمية تكاليف سفر اخصائي الصحافة المشارك في البرنامج على المستوي الجمهوري من مقر المديرية إلى مقر تنفيذ البرنامج والعودة خصماً من مواردها المحلية المتاحة.

على المستوى الجمهوري: يتم تنظيم برنامج لتقييم وتحكيم أنشطة أخصائي الصحافة الفائز بالمركز الأول ( أخصائي واحد فقط عن المراحل التعليمية الثلاثة بكل مديرية تعليمية للتحكيم فيما بينهم .

- تمنح الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية شهادات تقدير الأخصائي الصحافة المشارك في التصفية النهائية على مستوى الجمهورية حوافز الفائزين على المستوى الجمهوري.

- تمنح الإدارة الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى على المستوى الجمهوري حوافز نقدية تصرف من حساب الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.