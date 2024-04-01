شكرا لقرائتكم خبر عن أسئلة امتحان الدراسات للصفوف الرابع والخامس والسادس من المقرر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة الدراسات الاجتماعية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني 2023/2024، موضحاً أن الزمن المخصص للامتحان لصفوف الصف الرابع والخامس والسادس ساعة ونصف وتتيح الورقة الامتحانية فرصة للمراجعة.

وأوضح المركز القومي للامتحان والتقويم التربوي، أنه تتكون الورقة الامتحانية لمادة الدراسات الاجتماعية من أربعة أسئلة للصفوف الرابع والخامس والسادس، علي أن تكون درجات الورقة الامتحانية من 30 درجة، مؤكدا علي مراعاة عدم إدراج موضوعات الإطلاع والتعلم الذاتي، في أسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني .

وأشار إلى أن للضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة الدراسات الاجتماعية الفصل الدراسي الثاني، كالتالى:

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة علي نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل الي الصعب.

- أن تشمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة- تاريخ الامتحان).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها، حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والمطبعية).

- أن تكون المواد التعليمية المصاحبة للامتحان ( الخرائط - الجداول - الرسوم البيانية واضحة وسليمه علمياً وفنياً.

- المعلومة الإثرائية لا تدخل في أسئلة الامتحان ( الأرقام - الإحصائيات - التواريخ ليست أهدافاً اختبارية.

- الأسئلة عبارة عن :

- السؤال الثاني : (أ) موضوعي (ب) سؤال مقال :

السؤال الأول : (أ) خريطة (ب) سؤال مقال قصير . مقال

السؤال الثالث : (أ) موضوعي (ب) سؤال مقال قصير .

السؤال الرابع : (أ) موضوعی (ب) سؤال مقال قصير.