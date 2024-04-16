شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد تخفيف الأحمال ببولاق الدكرور وفيصل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت محافظة الجيزة عن جداول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء ببولاق الدكرور وفيصل وبعض القطاعات بأرض اللواء والمعتمدية وزنين وإمبابة، بعد أن بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحًا وحتى الـ5 عصرًا وفقا لـ6 مجموعات لمدة ساعتين وربع لكل مجموعة، ما عدا المجموعة الأخيرة ساعة واحدة، وذلك على النحو التالى:



انقطاع التيار فى فيصل وبولاق



بولاق وكرداسة



فيصل وأرض اللواء