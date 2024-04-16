شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: انخفاض الحرارة الخميس شمالا والجمعة جنوبا حتى منتصف الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫ قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح أنه من المتوقع انخفاض ويليها الحرارة مرة أخرى بداية من غد الخميس شمالا والجمعة جنوبا حتى منتصف الاسبوع القادم بعد الموجة المؤقتة التى تتعرض لها البلاد.

أضاف فهيم أن الارتفاع الذى تشهده درجات الحرارة مؤقت حيث تتجاوز اليوم الأربعاء 40 درجة مئوية مع نشاط للرياح الجنوبية الساخنة في صورة موجة خماسينية تتجاوز فيها سرعات الرياح 40-50 كم / ساعة على معظم مناطق الوادي والدلتا وتتركز على الظهير الصحراوي الغربي "الواحات ، وسيوه والساحل الشمالي الغربي و النوبارية ، وادي النطرون، وغرب المنيا وبني سويف ".

يشار إلى أن شهر برمودة بدأ من 9 أبريل ويستمر حتى 8 مايو و هو ثالث شهر في فصل "برت" يعني "الإنبات أو النمو" فى مصر القديمة، عندما ينتهى فيضان نهر النيل وتبدأ كل اراضي مصر فى الاكتساء باللون الاخضر.

ومن الامثال المرتبطة بهذا الشهر "برمودة، دق العامودة" ، وهو ما يعني دق سنابل القمح بعد نضجها وتجهيز القمح للدراس أو تذرية حبوبه بعد الحصاد .