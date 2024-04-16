شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 41 مليون مشاهد استخدم الإنترنت يوميا فى رمضان لمشاهدة محتوى ترفيهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف، صادر عن وزارة الاتصالات يتعلق باستخدامات المصريين للإنترنت خلال 24 ساعة في رمضان 2024.

وتضمن الانفوجراف أن 28 مليون صانع فيديو قصير و41 مليون مشاهد لمحتوى ترفيهي و19 مليون متسوق إلكترونى، بالإضافة إلى 49 مليون مستخدم ومتصفح للإنترنت وتنزيل المحتوى و40 مليون مستخدم للدردشة الإلكترونية.



29 % زيادة فى استخدام خدمات الإنترنت



استخدامات الإنترنت فى رمضان



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