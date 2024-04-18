شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية: مصر سبقت أمريكا فى القضاء على فيروس C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، خلال مؤتمر الجمعية الامريكية للكبد المنعقد حاليا بالقاهرة، إن ما تحقق فى مصر فى القضاء على فيروس سي هو إنجاز تاريخى، موضحا أن الولايات المتحدة تحاول ان تقوم بما فعلته مصر فى القضاء على فيروس سى، ولكن سيستغرق ذلك 7 سنوات من الآن، لأن الأدوية مرتفعة الثمن هناك، كما أن الدولة لا تدعم علاجات فيروس سي.

وأضاف الدكتور وحيد دوس خلال مشاركته بمؤتمر الجمعية الامريكية للكبد بالتعاون مع جنعية سرطان الكبد المصرية، أنه لولا تضافر الجهود لما وصلنا إلى هذا الإنجاز التاريخي، موضحا أننا استطعنا القضاء على فيروس سي فى 3 سنوات فقط، ولكن أمريكا ستبدأ هذا المشروع ولكن لن تستطيع القضاء على فيروس سي إلا بعد 7 سنوات من الآن، لأن الدولة لا تدعم علاجات فيروس سي رغم أنها مرتفعة الثمن، ونشكر الرئيس السيسى على الدعم الذى قدمه خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.



وأضاف أن اللجنة القومية استطاعت تخفيض أدوية فيروس سي والتى لا تزال مرتفعة الثمن فى أمريكا، كما أنها استطاعت إنتاج الأدوية المحلية، مشيرا إلى أنه بعد القضاء على فيروس سي سنواجه مشكلة الكبد الدهنى الذى تم الموافقة على أول عقار له فى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه لايزال مرتفع الثمن، كما أنه لم يتم حتى الآن تحديد فترة العلاج باستخدامه، مشيرا إلى أنه قريبا سيتم الإعلان عن أدوية جديدة لفيروس بى تقضى تماما على الفيروس، موضحا أن الأدوية الحالية تثبط الفيروس فقط ولا تقضى عليه نهائيا، والأبحاث الحالية مبشرة.