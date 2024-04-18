شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير العمل: الخميس إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

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