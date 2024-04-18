طلبة الفرقة الثالثة بكلية الإعلام أكاديمية الشروق تطلق حملة بعنوان "حمايتهم أمانة"

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القاهرة - سامية سيد - أطلق طلبة الفرقة الثالثة بكلية الإعلام أكاديمية الشروق حملة بعنوان "حمايتهم أمانة" على مشروع التخرج الخاص بهم.

مشروع "حمايتهم أمانة" هو حملة اجتماعية توعوية، تعمل على معرفة الأسباب الحقيقية وراء وجود أطفال فى الشارع، فضلا عن السعي إلى إيجاد حلولا لهذه الظاهرة الاجتماعية الخطرة، والتوعية بالمشكلة وعواقبها المستقبلة وتسليط الضوء عليها.

ويستهدف مشروع "حمايتهم أمانة" مساعدة أطفال الشوارع ودعمهم والتعرف على أسباب المشكلة ودمجهم فى المجتمع.

وأوضح مجموعة الطلبة والطالبات المشاركين فى مشروع حملة "حمايتهم أمانة"، أن ظاهرة أطفال الشوارع قديمة، إلا أنها لا تزال مستمرة حتي الآن، ولم يتخلص منها المجتمع.

وأشاروا إلى أن مشروع "حمايتهم أمانة" يهدف إلي إطلاق حملة لمساعدة أطفال الشوارع، وحمايتهم من المخاطر والاستغلال البدنى والنفسي والمادى الذي يتعرضون له، من أجل تحقيق حياة أفضل لهم، كونهم شباب وأمل المستقبل، فضلا عن وقاية وحماية المجتمع من مخاطر بقاء هؤلاء الأطفال فى الشوارع.

يشرف على تنفيذ مشروع "حمايتهم أمانة" الخبير الإعلامي إيهاب إسماعيل، المعيد مونيكا طلعت، وتحت إشراف رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان الدكتورة رشا حجازي، ووكيل المعهد الدكتورة إلهام يونس، وعميد المعهد الدكتورة سهير صالح إبراهيم.



الطلاب



حملة اجتماعية توعوية



طلبة الفرقة الثالة بكلية الإعلام أكاديمية الشروق



طلبة الفرقة الثالثة بكلية الإعلام أكاديمية الشروق