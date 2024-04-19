شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: أمريكا ترفض قرار عضوية فلسطين.. ونتحرك لوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن جلسة مجلس الأمن حول عضوية فلسطين بالأمم المتحدة تستأنف في إطار المناقشة العامة بين الوزراء ورؤساء الوفود، ثم يصوت المجلس على مشروع القرار المطروح.

وتوقع عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، ألا يصدر القرار من الأمم المتحدة بعد التصويت ضده من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كما أعلن مسبقا، موضحا: "الخطوات في المرحلة المقبلة تتجه إلى اللجوء في الدورة الحادية عشرة والخاصة حول فلسطين بالجمعية العامة، وفي اتجاه آخر لحين انعقاد جلسة خاصة بالجمعية العامة والتي تعقد بموجب القرار الذي يلزم كل دولة دائمة عضو أن تستخدم حق النقض في أن تشرح أمام الجمعية العامة مبررات استخدامها لحق النقض".

وتابع مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: "المجموعة العربية سوف تعقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل لتقييم الموقف والتعرف على المسارات التي سوف يتم سلكها، وكما استمعنا جميعا في الجلسات الصباحية للبيانات التي طرحت بالمجلس، هناك حالة امتعاض دولي كبيرة من عدم استجابة إسرائيل لدعوات وقف إطلاق النار وقرارات الجمعية العامة السابقة، ما يعطي الفرصة للتقدم بعناصر جديدة في مشروع القرار حول وقف إطلاق النار".