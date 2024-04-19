شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 8 مايو.. جداول امتحانات الترم الثانى لطلاب المرحلة الابتدائية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مدارس محافظة الجيزة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، إذ تنطلق الامتحانات الأربعاء 8 مايو وتنتهي الخميس 23 مايو 2024.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الجيزة، إذ تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي الأربعاء 8 / 5 / 2024 وتنتهي الأربعاء 15 / 5 / 2024، وتنطلق امتحانات الصف السادس الابتدائي الخميس 9 / 5 / 2024 وتنتهي الخميس 16 / 5 / 2024.

أولًا: جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

-يوم الأربعاء 8/5/2024: اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم السبت 11/5/2024: العلوم، المهارات المهنية.

-يوم الإثنين 13/5/2024: اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

-يوم الأربعاء 15/5/2024: الرياضيات، وICT.

ثانيًا: جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف السادس الابتدائي

-يوم الخميس 9/5/2024: اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الأحد 12/5/2024: العلوم، والمهارات المهنية.

-يوم الثلاثاء 14/5/2024: اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

-يوم الخميس 16/5/2024: الرياضيات، وICT.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم، ذكرت أن الإدارات التعليمية انتهت من إعداد أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل من الرابع حتى الثانى الثانوى العام تمهيدا لانطلاق الامتحانات في المواعيد المحددة في مايو المقبل وحسب الجداول الخاصة بكل إدارة تعليمية، مشددة على أن الجداول راعت عدم عقد امتحانات قبل 8 مايو 2024.