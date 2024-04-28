نشرة التوك شو| بطيخ مسرطن ومشادة بين "صلاح ويورجن كلوب" وبيان لصندوق النقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، إذ يرصد "الخليج 365" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الآتي:

التعصب عرض لتعثر.. أديب معلقًا على المشادة بين صلاح ويورجن كلوب

علق الإعلامي عمرو أديب، على المشادة بين اللاعب الدولي محمد صلاح، والمدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، قبل نزول اللاعب بديلًا في مباراة وستهام.

"أديب" أوضح خلال برنامجه "الحكاية"، على قناة "mbc مصر"، أن التعصب عرض لتعثر، وعندما زاد الضغط أصبحت العلاقة متوترة بين صلاح وكلوب، وطفى التوتر على السطح.

وتابع مقدم "الحكاية": "من رأي اللي عمله صلاح مش صح، ولكن لابد من البحث في أسباب وصول الأمور لهذا الشكل السيء، عروض ليفربول الأخيرة سيئة ودكة بدلاء فاشلة ومهارات منخفضة للاعبي الفريق، وصلاح تعرض للضغط الشديد بسبب ضياع حلم الوصول للقب. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

- شعبة السيارات: تراجع في الأسعار حتى 15%

كشف أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات ورئيس رابطة تجار السيارات، عن تفاصيل التخفيضات على أسعار السيارات الموجودة في مصر خلال الفترة الراهنة، وموقف السيارات محلية الصنع من هذه الانخفاضات.

وأوضح "أبو المجد" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن كافة معارض السيارات الموجودة في السوق المصرية انخفضت أسعارها خلال الفترة الماضية من 5 إلى 15%، وهناك بعض الأنواع تم تخفيضها أكثر نتيجة ارتفاعها بشكل مبالغ فيه. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

- فجوة تمويلية بـ28 مليار دولار.. خبير اقتصادي: اقتراحات الصندوق ببيع الأصول ليست إجبارًا

علق الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، على بيان صندوق النقد الدولي، بشأن مراجعة موقف مصر، والنقاط التي حددها الصندوق وتتعلق بمؤشرات الأداء، موضحا أن الشروط التي حددها الصندوق عبارة عن مؤشرات أداء تحتاج إلى انضباط.

وأضاف فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، أن الفجوة التمويلية التي تواجه مصر، تعني أن الدولة يدخل لها دولار كما أنها في احتياج لدولار، ومقدر الفجوة التمويلية 28 مليار دولار حتى 2026.

وأشار إلى أن تدبير هذا المبلغ ممكن من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

لميس عن فوز الأهلي على مازيمبي: الجمهور كان البطل الحقيقي

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بالفوز الذي حققه النادي الأهلي على مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة في دوري أبطال إفريقيا.

وقالت الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON أن السعادة سيطرت على الجماهير والمصريين جميعا بهذا الفوز الرائع والأداء المتميز للنادي الأهلي، مؤكدة أن الجمهور كان عاملا حاسما في تحقيق هذا النجاح وقاسما مشتركا في انتصارات الفريق.

وأضافت الحديدي أن ملعب استاد القاهرة الدولي شهد حماساً وتشجيعاً متواصلاً من جماهير الأهلي منذ انطلاق المباراة وحتى نهايتها، متابعة: الأهلي أسعدنا أمس بثلاثية رائعة الجمال أمام مازيمبي، صحيح الأهداف كانت رائعة لكن الجمهور كان البطل الحقيقي". للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

- أديب يحلل بيان صندوق النقد ويؤكد: نحتاج مزيدًا من الإصلاحات الاقتصادية

علق الإعلامي عمرو أديب، عن البيان الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، الذي شمل العديد من التفاصيل والمعلومات المهمة حول الوضع الاقتصادي وخطط الحكومة المستقبلية.

وأوضح "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، على قناة "mbc مصر"، أن تقرير صندوق النقد الدولي، أشار إلى كيفية الاستفادة من قرض تنمية منطقة رأس الحكمة، وكذلك تناول عدة نقاط أخرى مثل برنامج تخارج الدولة واستراتيجية بيع الأصول المملوكة لها.

وأضاف أن التقرير طالب الحكومة بإجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لتلبية متطلبات المرحلة القادمة ولتحقيق التنمية المستدامة. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

- سمير فرج: مظاهرات طلاب أمريكا تبعث بالأمل لإحياء الضمير العالمي

أعرب المفكر الإستراتيجي سمير فرج، عن سعادته بالمظاهرات التي تخرج في الجامعات الأمريكية تضامنا مع القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أن الأسوأ في احتجاجات طلاب أمريكا هو دخول الشرطة وأسلحتها للحرم الجامعي. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

ما حكم الاحتفال بشم النسيم وهل ذكر في القرآن الكريم؟.. أحمد كريمة يوضح

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن شم النسيم تم ذكره في القرآن الكريم، وهو من المناسبات الاجتماعية من المصالح المرسلة التي لا يتعلق بها أمر ولا نهي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاحتفال بيوم شم النسيم جائز طالما أنه في الحدود الشرعية.

وأضاف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه توجد للبشرية مناسبات وأعياد دينية واجتماعية وقومية، وأشار إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال لكل قوم عيد. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)