وزيرة البيئة: رفع كفاءة المحطة الوسيطة بنويبع لاستقبال 15 طن مخلفات يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم رفع كفاءة المحطة الوسيطة بمدينة نويبع، والتي تقع على مساحة حوالي 3700 متر مربع لاستقبال 15 طنا يوميا لتخدم مناطق (نويبع - الترابين - المزينة - الميناء - المخيمات)، بتكلفة إجمالية تخطت خمسة ملايين جنيه، بهدف رفع كفاءة التشغيل، وزيادة طاقة العمل داخل الموقع وتعظيم الاستفادة من المخلفات الواردة للمحطة.

وقد شاركت وزارة البيئة مع فريق التنمية المحلية في التسليم الإبتدائي لمحطة الفرز الأولى بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وذلك من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام الأعمال بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، بسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية التي تم الانتهاء منها، إلى منظومة المخلفات على مستوى المحافظات.

كما أكدت الوزيرة العمل على دعم البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، والحد من الآثار الضارة على الصحة.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار العقد الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة القومية للإنتاج الحربي) لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.