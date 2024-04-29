شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تشن حملات تفتيش بـ"جنوب القاهرة" بسبب أزمة تركيب العدادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى بشن حملات تفتيش مشكلة من شباب قطاع شئون شركات توزيع الكهرباء بالشركة القابضة ببعض الأحياء التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بعد تلقى عدد من شكاوى المواطنين بسبب عدم تمكنهم من تركيب عداد الكهرباء الخاص بهم.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة تلقت شكاوى من عدد من المواطنين بمناطق الهرم والمريوطية وحدائق الأهرام والحوامدية التابعين لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، كاشفا أن معظم الشكاوى ناتجة عن عدم تمكنهم من تركيب العداد و تعرضهم للإبتذاذ المادى من قبل بعض ملاك العقارات الذين طالبوا من السكان سداد مبلغ يترواح ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه بعد أن تم تسليمهم العدادات الخاصة بالمشتركين من قبل شركة جنوب القاهرة دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة للتركيب.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم فتح تحقيقات موسعة مع شركة جنوب القاهرة في أزمة تركيب عدادات الكهرباء بشكل عشوائى، وعدم التأكد من التركيب لدى المشترك وتسجيل بيانته للحفاظ على حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية، لافتاً إلى أن نسبة الفقد ببعض المناطق التابعة للشركة تجاوزت الـ60%.