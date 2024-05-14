"شباب النواب" تطالب "المالية "و"التخطيط" بتنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن الأكاديمية الوطنية للتدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، وزيرَي التخطيط والمالية، بتنفيذ التكليفات الرئاسية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لإنجاز الأعمال الموكلة إليها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب بمشاركة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية .

وانتقد الدكتور محمود حسين، قيام مسؤولي وزارتي المالية والتخطيط، بتخفيض موازنة إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي، والذي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأكاديمية بتنفيذه؛ من ١٥٠ مليون جنيه إلى ٧٠ مليون جنيه، متسائلًا: "لماذا لا تنفذ الوزارتان توجيهات رئيس الجمهورية؟!".

وطالب رئيس لجنة الشباب مسؤولي وزارتي المالية والتخطيط، بتنظيم زيارة للأكاديمية الوطنية للتدريب وحضور دورة تعريفية بمجهودات الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لأنه لا يمكن تقييم الأمور في جهة معنية بتدريب الشباب بمبدأ المكسب والخسارة، خصوصًا أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأهم لأية دولة .

وأكد رئيس لجنة الشباب أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تسهم في تخريج عدد كبير من قيادات الدولة في مختلف الهيئات الحكومية، منتقدًا تخفيض بند الاستثمارات الجارية المتعلقة بالأكاديمية من ١٥٠ مليون جنيه إلى ٢٠ مليون جنيه .

وأوضح رئيس لجنة الشباب أن اللجنة أوصت العام الماضي بتوفير كل متطلبات الأكاديمية لاستكمال منشآت الهيئة؛ ولكن لم تلتزم وزارتا المالية والتخطيط بتلك التوصيات، وهو ما يعد بمثابة إهدار المال العام، لأن ما كان سيتكلف جنيهًا واحدًا العام الماضي، سيتكلف أضعافًا حاليًّا، مشددًا على وزارتَي التخطيط والمالية الالتزام بالتكليفات الرئاسية، في ما يتعلق بالأكاديمية الوطنية للتدريب.