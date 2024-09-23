ارتفاع درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الإثنين 2024-9-23، على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

ووفقا لبيان الهيئة، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الإثنين 23-9-2024، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا.

وبحسب الهيئة، فإن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والشواحل الشمالية الشرقية.

ومن المقرر أن تُسجل الحرارة على القاهرة 32 درجة وعلى السواحل الشمالية 38 درجة، وعلى شمال الصعيد 33 درجة، بحسب ما ذكرته الهيئة في بيان لها.

وناشدت المواطنين من قائدي السيارات بتوخي الحذر عند القيادة نظرا لانخفاض الرؤية على هذه الطرق وضرورة الالتزام بالسرعة التي أقرتها الإدارة العامة للمرور، حرصا على سلامة المارة والركاب.